Хешрейт Біткоїна різко впав на тлі зупинки в Китаї 400 тис. майнінгових машин

Обчислювальна потужність мережі Біткоїна (BTC) різко знизилася. На ринку знову з’явилися побоювання, що перебої в майнінгу, пов’язані з Китаєм, можуть вплинути на ширший ринок криптовалют
Станом на 15 грудня хешрейт Біткоїна становив 876,4 EH/s. Для порівняння, 14 грудня він був близько 930,06 EH/s, тобто за добу показник знизився приблизно на 5,8%.
За тиждень падіння суттєвіше: хешрейт опустився з близько 1,27 ZH/s (тобто 1 270 EH/s) приблизно тиждень тому. Це майже 31% зниження обчислювальної потужності мережі.
Нове посилення тиску в Китаї
Учасники ринку пов’язують падіння із зупинкою майнінгу в окремому регіоні, а не з погодними проблемами чи поодинокими збоями обладнання.
У центрі уваги опинився китайський регіон Сіньцзян. Цзяньпін Джек Конг, засновник Nano Labs і колишній співголова виробника ASIC-майнерів Canaan, заявив, що падіння хешрейту пов’язане з новою хвилею перевірок майнінгових підприємств.
У дописі в X від 15 грудня Конг повідомив, що за короткий час, за оцінками, було вимкнено близько 400 000 майнінгових машин. Це могло прибрати з мережі значну частину обчислювальної потужності.
Китайські криптомедіа також писали про скоординовані зупинки на великих майнінгових майданчиках у Сіньцзяні. Це більше схоже на локальне посилення контролю, а не на оголошення нової загальнодержавної політики.
Заборона майнінгу в Китаї діє з 2021 року, але її виконання, за повідомленнями, залишається нерівномірним. Зазначається, що одночасно могли постраждати кілька промислових парків.
Оцінка, про яку йдеться, — приблизно 400 000 ASIC-майнерів із сукупною продуктивністю близько 80–100 EH/s — загалом відповідає нещодавньому падінню хешрейту. Великі майнінгові пули також повідомляли про тижневе зниження на десятки відсотків, що узгоджується з масштабним відключенням у регіоні.
У короткостроковій перспективі менший хешрейт може сповільнити створення нових блоків і підвищити прибутковість майнерів. Згодом механізм коригування складності в мережі Біткоїна має відновити середній час створення блоку до приблизно 10 хвилин.
Аналіз ціни Біткоїна
Біткоїн також демонструє ослаблення динаміки після того, як ціна опустилася нижче зони підтримки $90 000. Станом на момент написання матеріалу BTC торгувався на рівні $89 930 — це приблизно на 0,1% менше за останні 24 години. За тиждень падіння перевищує 2%.
На тлі нової невизначеності через події в Китаї найближчим завданням для Біткоїна є повернутися вище $90 000. Це може зменшити ризик подальшого зниження.
