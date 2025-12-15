Що вплине на крипторинок цього тижня

Цього тижня має вийти великий масив даних щодо інфляції, а центральний банк Японії ось-ось знизить ставки, тож варто очікувати волатильності на крипторинку

«Величезні обсяги економічних даних, відкладених через зупинку роботи уряду, цього тижня повернулися в графік публікацій», — написав The Kobeissi Letter, аналітичний ресурс про макроекономіку та ринки, підкресливши ключові інфляційні звіти, що виходять найближчими днями.

Тим часом президент США Дональд Трамп вихваляв успіх своїх торговельних тарифів, стверджуючи, що країна отримала $18 трлн доходів у результаті їх запровадження.

Також важливим є те, що минулого тижня кілька великих криптокомпаній отримали умовне схвалення, щоб стати національними трастовими банками. Такий статус може зробити стейблкоїни більш звичним інструментом для широкої аудиторії. Втім, цього не вистачило, аби підтримати ринок — котирування знову просіли.

Біткоїн знову обвалився під час типового та вже повторюваного пізнього недільного спаду, ненадовго опустившись нижче $88 000.

Економічні події 15–19 грудня

У вівторок мають оприлюднити дані щодо роздрібних продажів за жовтень і звіт про зайнятість за листопад — на них уважно дивитимуться політики. Сильні показники зайнятості можуть підтвердити обережну позицію ФРС, озвучену минулого тижня. Водночас подальше послаблення ринку праці може посилити занепокоєння щодо економічної динаміки та ускладнити її більш «яструбині» прогнози на 2026 рік.

Також очікуються публікації PMI для виробничого сектору та сфери послуг, які дадуть випереджальний погляд на ділову активність як у сегменті товарів, так і в секторі послуг. Найважливіші дані вийдуть у четвер — інфляція за листопад за індексом споживчих цін (CPI), що покаже, чи починають ціни сповільнюватися, чи залишаються високими.

Філадельфійський індекс ділової активності у промисловості від ФРС, який оприлюднять у четвер, покаже, що відбувається з виробництвом у регіоні та чи посилюється ціновий тиск.

П’ятниця також буде насиченою: вийде базовий індекс цін PCE — ключовий для ФРС показник інфляції. Також оприлюднять дані про продажі житла на вторинному ринку, інфляційні очікування та споживчі настрої.

