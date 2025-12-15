close-btn
PaySpaceMagazine

Що вплине на крипторинок цього тижня

15.12.2025 16:00
Микола Деркач

Цього тижня має вийти великий масив даних щодо інфляції, а центральний банк Японії ось-ось знизить ставки, тож варто очікувати волатильності на крипторинку

Що вплине на крипторинок цього тижня

Фото: pexels.com

«Величезні обсяги економічних даних, відкладених через зупинку роботи уряду, цього тижня повернулися в графік публікацій», — написав The Kobeissi Letter, аналітичний ресурс про макроекономіку та ринки, підкресливши ключові інфляційні звіти, що виходять найближчими днями.

Тим часом президент США Дональд Трамп вихваляв успіх своїх торговельних тарифів, стверджуючи, що країна отримала $18 трлн доходів у результаті їх запровадження.

Також важливим є те, що минулого тижня кілька великих криптокомпаній отримали умовне схвалення, щоб стати національними трастовими банками. Такий статус може зробити стейблкоїни більш звичним інструментом для широкої аудиторії. Втім, цього не вистачило, аби підтримати ринок — котирування знову просіли.

Біткоїн знову обвалився під час типового та вже повторюваного пізнього недільного спаду, ненадовго опустившись нижче $88 000.

Читайте такожБики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

Економічні події 15–19 грудня

У вівторок мають оприлюднити дані щодо роздрібних продажів за жовтень і звіт про зайнятість за листопад — на них уважно дивитимуться політики. Сильні показники зайнятості можуть підтвердити обережну позицію ФРС, озвучену минулого тижня. Водночас подальше послаблення ринку праці може посилити занепокоєння щодо економічної динаміки та ускладнити її більш «яструбині» прогнози на 2026 рік.

Також очікуються публікації PMI для виробничого сектору та сфери послуг, які дадуть випереджальний погляд на ділову активність як у сегменті товарів, так і в секторі послуг. Найважливіші дані вийдуть у четвер — інфляція за листопад за індексом споживчих цін (CPI), що покаже, чи починають ціни сповільнюватися, чи залишаються високими.

Філадельфійський індекс ділової активності у промисловості від ФРС, який оприлюднять у четвер, покаже, що відбувається з виробництвом у регіоні та чи посилюється ціновий тиск.

П’ятниця також буде насиченою: вийде базовий індекс цін PCE — ключовий для ФРС показник інфляції. Також оприлюднять дані про продажі житла на вторинному ринку, інфляційні очікування та споживчі настрої.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

Binane запустив криптозастосунок для дітей і підлітків

За матеріалами cryptopotato.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Хешрейт Біткоїна різко впав на тлі зупинки в Китаї 400 тис. майнінгових машин 15.12.2025

Хешрейт Біткоїна різко впав на тлі зупинки в Китаї 400 тис. майнінгових машин
JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum 15.12.2025

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum
Якою буде ціна Біткоїна у січні 2026 — прогноз 15.12.2025

Якою буде ціна Біткоїна у січні 2026 — прогноз
XRP різко втратив $6 млрд капіталізації: ціна обвалилася нижче $2 12.12.2025

XRP різко втратив $6 млрд капіталізації: ціна обвалилася нижче $2
Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС 11.12.2025

Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС
Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією 10.12.2025

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Останні новини
Сьогодні  20:30

Скільки податків сплатили українці у 2025

 Сьогодні  19:40

Фінансова грамотність в Україні стає критичним пріоритетом — причини

 Сьогодні  18:50

Хешрейт Біткоїна різко впав на тлі зупинки в Китаї 400 тис. майнінгових машин

 Сьогодні  17:10

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

 Сьогодні  16:00

Що вплине на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  14:50

Українська Frontline Robotics і німецька Quantum Systems запускають спільне підприємство

 Сьогодні  13:40

Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.