close-btn
PaySpaceMagazine

Бики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

10.12.2025 13:10
Ольга Деркач

Найвідоміші бики з Волл-стріт у криптосегменті переглядають свої очікування щодо Біткоїна (BTC), оскільки послаблення інституційного інтересу змінює ринкові перспективи

Бики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

Фото: pixabay.com

Так, Standard Chartered і Bernstein знизили свої короткострокові прогнози, зберігши загалом оптимістичний довгостроковий погляд, — про це йдеться у матеріалі Finbold.

Standard Chartered, який давно відомий бичачими прогнозами, переглянув свої очікування на тлі різкого зниження активності компаній, що тримають Біткоїн у казначейських резервах, і уповільнення припливів до ETF. Банківський гігант тепер очікує, що Біткоїн досягне $150 000 до кінця 2026 року — замість попереднього прогнозу $300 000. Його довгострокову ціль $500 000 також перенесли на 2030 рік.

Банк зазначив, що компанії, які раніше вважалися ключовими драйверами накопичення Біткоїна, більше не мають ні оцінок, ні стимулів, щоб продовжувати додавати актив на свої баланси, тож ETF залишаються основним джерелом інституційного попиту.

«Ми вважаємо, що купівля Біткоїна з боку DATs (digital asset treasuries) себе вичерпала, тоді як ми очікуємо, що припливи в ETF періодично відновлюватимуться. <…> Ми очікуємо радше консолідації, а не прямого розпродажу», — сказав Джеффрі Кендрік, глобальний керівник напряму цифрових активів у Standard Chartered.

Читайте також: Біткоїн раптово зіткнувся з ризиком падіння до $70 000

Зі свого боку, Bernstein тепер очікує, що Біткоїн досягне $150 000 до кінця 2026 року та наблизиться до $200 000 наприкінці 2027-го.

Хоча нещодавня слабкість ціни змусила аналітиків відступити від попереднього прогнозу піку на рівні $200 000 уже цього року, вони стверджують, що Біткоїн «доріс» до стану, коли виходить за межі традиційної чотирирічної циклічності «бум-спад», і входить у фазу більш стійкого розширення.

Їхній довгостроковий прогноз залишається дуже оптимістичним: за оцінками, монета може піднятися до $1 млн до 2033 року.

Аналіз ціни Біткоїна

Перегляд прогнозів відбувається на тлі посилення тиску на ринок: Біткоїн просів майже на 30% від жовтневого піку вище $126 000. Наразі BTC намагається втримати підтримку на рівні $90 000; на момент написання матеріалу він торгувався нарівні близько $93 тис., додавши менше 1% на тижневому графіку.

Короткострокове зростання відбувається на тлі того, що у понеділок спотові Біткоїн-ETF зафіксували близько $60 млн відтоків, тоді як у листопаді BlackRock IBIT зазнав приблизно $2,3 млрд вилучень — це найбільший місячний обсяг викупів.

Хоча ці цифри невеликі порівняно із загальним обсягом активів, відкат посилив занепокоєння, що частина інвесторів відходить від довгострокових стратегій утримання, які зазвичай підтримують сильні відновлення після великих розпродажів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Активність у мережі Dogecoin сягнула багатомісячного максимуму: ціна зростає

Кити ставлять на зростання цієї криптовалюти, поки ринок відновлюється

XRP додав понад $4 млрд за добу та подає позитивні сигнали

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн раптово зіткнувся з ризиком падіння до $70 000 09.12.2025

Біткоїн раптово зіткнувся з ризиком падіння до $70 000
Інвестори масово виводять кошти з Біткоїн-ETF BlackRock 05.12.2025

Інвестори масово виводять кошти з Біткоїн-ETF BlackRock
Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів 03.12.2025

Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів
Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg 01.12.2025

Біткоїн може впасти до $50 000 — стратег Bloomberg
Крипторинок просів: Біткоїн знову упав нижче $86 000 01.12.2025

Крипторинок просів: Біткоїн знову упав нижче $86 000
Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик 28.11.2025

Біткоїн на найбільш перепроданих рівнях за всю історію — аналітик
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  19:00

Вартість інтернету в Україні може зрости у 10 разів

 Сьогодні  17:50

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

 Сьогодні  16:40

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

 Сьогодні  15:30

НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки

 Сьогодні  14:20

Міноборони оновило застосунок Резерв+

 Сьогодні  13:10

Бики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

 Сьогодні  12:10

Скільки грошей залучила держава від ОВДП — Мінфін

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.