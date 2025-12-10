Бики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

Найвідоміші бики з Волл-стріт у криптосегменті переглядають свої очікування щодо Біткоїна (BTC), оскільки послаблення інституційного інтересу змінює ринкові перспективи

Так, Standard Chartered і Bernstein знизили свої короткострокові прогнози, зберігши загалом оптимістичний довгостроковий погляд, — про це йдеться у матеріалі Finbold.

Standard Chartered, який давно відомий бичачими прогнозами, переглянув свої очікування на тлі різкого зниження активності компаній, що тримають Біткоїн у казначейських резервах, і уповільнення припливів до ETF. Банківський гігант тепер очікує, що Біткоїн досягне $150 000 до кінця 2026 року — замість попереднього прогнозу $300 000. Його довгострокову ціль $500 000 також перенесли на 2030 рік.

Банк зазначив, що компанії, які раніше вважалися ключовими драйверами накопичення Біткоїна, більше не мають ні оцінок, ні стимулів, щоб продовжувати додавати актив на свої баланси, тож ETF залишаються основним джерелом інституційного попиту.

«Ми вважаємо, що купівля Біткоїна з боку DATs (digital asset treasuries) себе вичерпала, тоді як ми очікуємо, що припливи в ETF періодично відновлюватимуться. <…> Ми очікуємо радше консолідації, а не прямого розпродажу», — сказав Джеффрі Кендрік, глобальний керівник напряму цифрових активів у Standard Chartered.

Зі свого боку, Bernstein тепер очікує, що Біткоїн досягне $150 000 до кінця 2026 року та наблизиться до $200 000 наприкінці 2027-го.

Хоча нещодавня слабкість ціни змусила аналітиків відступити від попереднього прогнозу піку на рівні $200 000 уже цього року, вони стверджують, що Біткоїн «доріс» до стану, коли виходить за межі традиційної чотирирічної циклічності «бум-спад», і входить у фазу більш стійкого розширення.

Їхній довгостроковий прогноз залишається дуже оптимістичним: за оцінками, монета може піднятися до $1 млн до 2033 року.

Аналіз ціни Біткоїна

Перегляд прогнозів відбувається на тлі посилення тиску на ринок: Біткоїн просів майже на 30% від жовтневого піку вище $126 000. Наразі BTC намагається втримати підтримку на рівні $90 000; на момент написання матеріалу він торгувався нарівні близько $93 тис., додавши менше 1% на тижневому графіку.

Короткострокове зростання відбувається на тлі того, що у понеділок спотові Біткоїн-ETF зафіксували близько $60 млн відтоків, тоді як у листопаді BlackRock IBIT зазнав приблизно $2,3 млрд вилучень — це найбільший місячний обсяг викупів.

Хоча ці цифри невеликі порівняно із загальним обсягом активів, відкат посилив занепокоєння, що частина інвесторів відходить від довгострокових стратегій утримання, які зазвичай підтримують сильні відновлення після великих розпродажів.

