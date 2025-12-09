close-btn
Біткоїн раптово зіткнувся з ризиком падіння до $70 000

09.12.2025 20:40
Ольга Деркач

Поки Біткоїн (BTC) стабілізується поблизу позначки $90 000, технічні індикатори вказують на ймовірну корекцію в бік зони $70 000

Фото: pixabay.com

Такий прогноз озвучив криптоаналітик Алі Мартінес. Він звернув увагу на графік, де Біткоїн консолідується в формації, що звужується й нагадує ведмежий прапор — сигнал, який часто пов’язують із продовженням зниження після різкого падіння.

У дописі в X від 9 грудня він зазначив, що цей патерн сформувався після різкого відкату Біткоїна від нещодавніх максимумів, а також на тлі повторних невдалих спроб пробити опір у районі середини діапазону $90 000.

Водночас висхідна нижня лінія тренду формує клин — структуру, яка зазвичай сигналізує про послаблення імпульсу й ризик пробою вниз.

Якщо формація буде пробита вниз, технічні проєкції вказують на потенційну ціль поблизу $70 000. Це стало б найглибшим відкатом Біткоїна за останні місяці.

З огляду на те, що ринкові настрої й без того крихкі після кількох тижнів стагнації та невдалих спроб повернутися до вищих рівнів, поява ведмежого прапора ставить Біткоїн у критичну точку.

Тому рішучий пробій нижче підтримки всередині цього патерну може запустити суттєву корекцію, а найближчі сесії будуть важливими як для трейдерів, так і для довгострокових власників.

Цікаве по темі: Активність у мережі Dogecoin сягнула багатомісячного максимуму: ціна зростає

Найважливіший рівень для Біткоїна

Інший аналітик, Міхаель ван де Поппе, у дописі в X від 8 грудня зазначив, що Біткоїн наближається до вирішальної точки, а ключовим рівнем, який визначить, чи стабілізується ринок або піде в глибшу корекцію, стає $92 000.

Він підкреслив, що BTC вже отримав відхилення в цій зоні, що сигналізує про послаблення короткострокового імпульсу.

Поппе окреслив два основні сценарії напередодні рішення Федеральної резервної системи. «Бичачий» варіант потребує чіткого пробою вище $92 000: це означало б відновлення сили та відкрило б шлях у напрямку зони опору $100 000.

Поточна структура також демонструє значну ліквідність вище за ринкову ціну, тож підтверджений прорив може прискорити рух Біткоїна вгору.

Водночас Поппе попередив: якщо цю позначку не вдасться повернути, ризик ширшої корекції зростає. Оскільки нижче поточної ціни розташовано кілька неперевірених мінімумів.

У такому сценарії ринок може зібрати ліквідність нижче нещодавньої підтримки, що здатне відправити Біткоїн у діапазон $78 000–$82 000 перед будь-яким суттєвим відскоком.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $91 124, піднявшись більш ніж на 1% за останні 24 години. На тижневому графіку криптовалюта зросла на 1,12%.

Наразі «бикам» потрібно втримати зону підтримки $90 000, адже вона критично важлива, щоб відкрити шлях до опору на $92 000.

Джерело: Finbold.

