XRP додав понад $4 млрд за добу та подає позитивні сигнали

08.12.2025 16:20
Микола Деркач

XRP пережив різку хвилю свіжого припливу капіталу: за останні 24 години його ринкова капіталізація зросла більш ніж на $4 млрд

Фото: chatgpt.com

У цьому випадку оцінка активу на момент публікації піднялася зі $112,40 млрд до $126,74 млрд. Це стало одним із найпотужніших одноденних стрибків ринкової капіталізації за останні тижні та сигналізує про зростання впевненості трейдерів.

Стрімке збільшення ринкової капіталізації збігається з «бичачою» технічною структурою, що вказує на потенційно стійкий відскок у найближчих сесіях.

У цьому контексті аналітик криптотрейдингу Алі Мартінес у дописі в X від 8 грудня зазначив, що XRP наразі торгується всередині великого симетричного трикутника, а рух ціни стискається в напрямку вершини фігури.

Примітно, що ця модель має спадну верхню лінію тренду та висхідну нижню лінію тренду. Це відображає зниження волатильності, коли XRP наближається до зони потенційного прориву.

Водночас останні свічки продовжують рухатися між цими збіжними рівнями, формуючи вищі мінімуми. Це вказує на посилення імпульсу покупців і створює передумови для потенційного вирішального руху.

Читайте також: Ethereum злетить до $62 000 у найближчі місяці — Том Лі

Виходячи зі структури, Мартінес зазначив, що XRP має позицію для прориву вгору, а технічні проєкції вказують на можливе ралі на 16%, якщо ціна проб’є верхню межу трикутника.

Кити XRP масово продають

Цікаво, що попри силу XRP, кити не демонструють упевненості щодо довгострокової структури активу. Ончейн-дані свідчать, що за останній тиждень кити розпродали приблизно 510 млн токенів. Відпливи торкнулися гаманців, які тримають від 1 млн до 10 млн XRP.

Такий тривалий розподіл означає, що великі власники скорочують свою частку, а це тенденція, яка часто підсилює слабкість ринку.

Через різке послаблення позиції китів XRP ризикує піти нижче, якщо роздрібний попит не зможе поглинути продажі. Водночас, якщо продажі сповільняться або великі власники знову почнуть накопичувати, актив може стабілізуватися та спробувати відновитися від поточних рівнів.

Аналіз ціни XRP

На момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $2,09, додавши понад 3% за останні 24 години. У тижневому вимірі токен зріс більш ніж на 2%.

Водночас XRP потрібен сильніший бичачий імпульс, щоб повернути рівень опору $2,15. Якщо технічна структура реалізується, актив, імовірно, націлиться на $2,5 наступним.

За матеріалами finbold.com.

