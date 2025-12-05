close-btn
Інвестори масово виводять кошти з Біткоїн-ETF BlackRock

05.12.2025 18:20
Ольга Деркач

IBIT (iShares Bitcoin Trust) від BlackRock переживає найпотужніший цикл відтоків з моменту запуску. У четвер, 4 грудня, було виведено ще $113 млн, що наближає фонд до шостого «мінусового» тижня поспіль — це найдовша така серія з моменту запуску на початку 2024 року

Фото: pexels.com

Флагманський Біткоїн-ETF BlackRock переживає найпотужнішу хвилю відтоків із моменту запуску: за останні п’ять тижнів із фонду вивели понад $2,7 млрд, оскільки інституційні потоки продовжують згортатися наприкінці року.

За даними Bloomberg, під час ралі Біткоїна до рекордних максимумів iShares Bitcoin Trust (IBIT) зріс до $71 млрд. Однак станом на 28 листопада фонд уже має п’ять тижнів відтоків поспіль.

Виведення коштів відображають ширший зсув у позиціонуванні на крипторинку після хвилі ліквідацій у жовтні, коли примусові закриття позицій із плечем стерли понад $1 трлн ринкової капіталізації цифрових активів і перевели Біткоїн у підтверджену «ведмежу» фазу.

Читайте також: Binance запустив криптозастосунок для дітей і підлітків

Раніше цього року IBIT був найбільшим окремим каналом інституційних притоків, але тепер тренд розвернувся: інституційні інвестори скорочують позиції на тлі зростання макроневизначеності.

Цього тижня Біткоїн відновився до рівнів нижче $92 тис., однак потоки залишаються від’ємними. Аналітики зазначають, що це важливіше для визначення напряму руху, ніж короткострокові коливання ціни. У Glassnode зауважили, що поточний цикл відтоків означає чіткий розрив зі стабільним режимом накопичення, який підтримував зростання BTC до жовтня, і описали теперішній тренд як охолодження розподілу нового капіталу, а не структурний вихід із ринку.

Біткоїн усе ще нижче приблизно на 27% від історичного максимуму, зафіксованого на початку жовтня, а дані про потоки IBIT дедалі частіше розглядають як показник ширшого попиту в США.

За матеріалами coindesk.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
