Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

Гендиректор Tether Паоло Ардоїно вважає, що бульбашка, роздута навколо штучного інтелекту, може похитнути Біткоїн

Ардоїно заявив, що Біткоїн досі занадто сильно корелює з ринками капіталу, а отже може зазнати впливу «ШІ-бульбашки» — або теоретичної фондової «бульбашки», що зростає на тлі нинішнього AI-буму.

«Це так звана AI-бульбашка — занепокоєння тим, що відповідні компанії витрачають забагато грошей на ШІ-інфраструктуру та дата-центри і намагаються побудувати колосальні обсяги енергопотужностей та встановлювати GPU», — сказав Ардоїно.

При цьому, він не очікує різких корекцій BTC, як у 2022 році.

За потенційного сценарію, коли у 2026 році настрої навколо ШІ зміняться, пов’язаний із цим хаос на фондовому ринку США може вплинути на ціну Біткоїна, спрогнозував гендиректор Tether.

Окрім ризиків, пов’язаних з ШІ-бульбашкою, Ардоїно не бачить інших великих ризиків для динаміки Біткоїна у 2026 році через зростання прийняття з боку пенсійних фондів та урядів.

Читайте також: BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн

«Тож я б уявляв, що різкі корекції на 80%, як ми бачили у 2022-му чи на початку 2018-го, можуть більше не бути актуальними», — спрогнозував Ардоїно.

Ардоїно також висловив «бичачий» погляд на токенізацію реальних активів (RWA), заявивши, що токенізовані цінні папери та товари будуть просуватися.

Водночас гендиректор Tether висловив набагато менш оптимістичний погляд на впровадження криптовалют у Європі та на окремі тенденції серед компаній, що формують крипторезерви на балансі (DATs).

«Я дуже ведмеже налаштований щодо Європи, — сказав Ардоїно в інтерв’ю, стверджуючи, що регіон і далі відстає в інноваціях.

Він вказав на наслідки регламенту Європейського Союзу Markets in Crypto-Assets (MiCA), який загострив дискусію про те, яким має бути нагляд у криптосекторі — централізованим чи локальним.

Tether був серед найбільш помітних компаній, які відкрито відмовилися виконувати вимоги MiCA, і через цю позицію багато європейських постачальників криптопослуг прибрали зі списку стейблкоїн Tether USD.

За матеріалами cointelegraph.com