Світ на межі катастрофи: сотні землетрусів сколихнули льодовик Судного дня

Нові дослідження показали, що льодовик Туейтс в Антарктиді протягом майже 13 років здригався від сотень землетрусів. Його часто називають «льодовиком Судного дня», бо у разі руйнування він може спричинити різке підвищення рівня Світового океану приблизно на 3 м

Нове дослідження виявило ще тривожніший сигнал: попередні оцінки стабільності Туейтса могли бути надто оптимістичними. За словами дослідника Австралійського національного університету Тхань-Сона Фама, льодовик значно менш стабільний, ніж вважали раніше, і між 2010 та 2023 роками пережив сотні так званих «айсбергових землетрусів».

Фам пояснює, що більшість таких подій залишалися непоміченими, бо вони формують низькочастотні сейсмічні хвилі, які важче зафіксувати.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Geophysical Research Letters, упродовж понад десяти років в Антарктиді зафіксували 362 льодовикові землетруси. Із них 245 сталися саме в районі льодовика Туейтса. Через підвищення температур льодовик і так швидко тане, а додаткові поштовхи можуть посилювати його руйнування та відколювання великих мас льоду — це робить ситуацію ще небезпечнішою для світу.

Що таке льодовикові землетруси

Льодовикові землетруси — це окремий тип сейсмічних подій, які зазвичай мають магнітуду близько 5 і створюють низькочастотні хвилі. Уперше їх зафіксували у 2003 році. Вони виникають, коли руйнуються або різко зміщуються великі айсберги. Найчастіше такі події реєстрували біля узбережжя Гренландії, де вони зазвичай потужніші. Вчені давно припускали, що подібне відбувається і в Антарктиді, але через нижчу силу сигналу їх складно ловить глобальна мережа сейсмостанцій.

Читайте також: NASA виявили на Марсі сліди життя

Фам використав дані антарктичних сейсмічних станцій і знайшов підтвердження: в регіоні справді траплялися подібні землетруси, але глобальна система їх раніше не помічала.

Ще один тривожний сигнал — швидкість втрати льоду з Туейтса. За даними вчених, обсяг льоду, який відтікає з льодовика, подвоївся за останні три десятиліття. Фам зазначає, що льодовикові землетруси відбуваються паралельно з цим прискореним стоком талої води.

Більшість сейсмічних подій зафіксували на Туейтсі, решту — на льодовику Пайн-Айленд. Водночас дослідники підкреслюють, що в районі Пайн-Айленда поштовхи, ймовірно, мають іншу природу: їх не вдалося пов’язати з перекиданням айсбергів.

«Природа землетрусів на льодовику Пайн-Айленд залишається загадковою і потребує подальших досліджень», — йдеться в роботі.

За матеріалами wionews.com.