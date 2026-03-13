Земля отримала дивні сигнали з центру Чумацького Шляху

Вчені визначили джерело трьох загадкових сигналів із центру Чумацького Шляху

Протягом багатьох років учених бентежили три загадкові сигнали, що надходять із центру Чумацького Шляху — хаотичного та жорстокого регіону, де розташована Sagittarius A*, надмасивна чорна діра.

Нове дослідження показало, що їхньою причиною може бути так звана «збуджена темна матерія».

Центр нашої галактики періодично випромінює раптові сплески енергії, які можуть фіксувати космічні телескопи далекого космосу, зокрема місія INTEGRAL Європейського космічного агентства. Водночас саму темну матерію досі ніколи не спостерігали безпосередньо.

Вважається, що вона становить приблизно чверть усього Всесвіту, однак жодного прямого доказу її існування вчені досі не мають. Передбачається, що ця гіпотетична форма матерії оточує галактики, але не взаємодіє зі світлом або електромагнітними силами, через що її практично неможливо зафіксувати.

Дослідники нової роботи, опублікованої в журналі The Astrophysical Journal Letters, вважають, що три сигнали з центру нашої галактики можуть бути наслідком певного типу темної матерії.

Провідний автор дослідження, доктор Ш’ям Баладжі з Королівського коледжу Лондона, зазначає, що звичайні космічні події, зокрема вибухи зірок, не пояснюють конкретну енергію та форму сигналів, які спостерігаються з центру Чумацького Шляху.

За його словами, одна модель збудженої темної матерії може пояснити щонайменше два — а можливо навіть три — такі незрозумілі сигнали одночасно.

У центрі Чумацького Шляху діють надзвичайно потужні сили. Саме там відбуваються бурхливі процеси, коли гігантські хмари газу стискаються та перетворюються на зорі.

Крім того, Sagittarius A* створює надзвичайно сильне гравітаційне поле. Усі ці процеси разом породжують випромінювання, яке фіксують космічні телескопи. Проте далеко не все можна пояснити відомими механізмами.

Одним із таких явищ є різкий сплеск гамма-випромінювання на дуже конкретній довжині хвилі — так звана лінія випромінювання 511 кеВ. Звичайна матерія не призводить до появи подібного сигналу.

Автори роботи пропонують пояснення цієї загадки: винуватцем може бути «збуджена темна матерія».

У Гарвардському університеті пояснюють, що це явище відбувається тоді, коли частинки темної матерії зіштовхуються та переходять у стан із вищою енергією, а згодом повертаються до нижчого енергетичного рівня.

Під час цього процесу вивільняється енергія у вигляді пар електронів та їхньої антиматерії — позитронів.

Телескопи, що працюють за межами радіаційних поясів Землі, наприклад INTEGRAL, який перебуває на висоті близько 60 000 км, здатні фіксувати такі енергетичні сплески.

Порівняння цих даних із моделлю руху позитронів у космосі показало дослідникам, що саме такий процес може спричиняти сплеск гамма-випромінювання, подібний до загадкової лінії 511 кеВ, яку вони спостерігали.

На думку вчених, збуджена темна матерія може пояснювати й інші сигнали.

Зокрема, дуже високоенергетичне світло, що надходить із центру галактики та відоме як гамма-континуум 2 МеВ, також може мати походження, пов’язане із збудженою темною матерією.

За матеріалами wionews.com.