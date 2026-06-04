Потужні магнітні бурі накрили Землю: на Сонці спалахи класу X

2 та 3 червня 2026 року на Сонці зафіксовано надпотужні спалахи класу М3 та Х1 відповідно. К-індекс вже підскочив до майже 7 балів (за 9-бальною шкалою), що свідчить про початок сильних геомагнітних збурень

Центр прогнозування космічної погоди NOAA оголосив попередження про сильну геомагнітну бурю рівня G3 на період з 4 до 5 червня, оскільки до Землі наближаються кілька корональних викидів маси. За словами синоптиків, деякі з них можуть об’єднатися ще до прибуття в явищі, відомому як «канібалістичний CME», що здатне посилити вплив бурі на нашу планету.

Початок бурі

Останні декілька місяців виявились відносно спокійними, але початок червня 2026 року відзначився потужними збуреннями на Сонці, що супроводжуються викидами корональної маси. Це веде за собою магнітні бурі.

Так, за даними сервісу Meteoagent, 2 червня показник Solar Flare фіксувався на рівні M3 — досить сильні сонячні спалахи, однак вже 3 числа було зафіксовано показник X1.

Нагадаємо, що сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас — слабкі спалахи. Зазвичай вони майже не відчуваються на рівні «космічної погоди», хоча інколи можуть супроводжуватися невеликими збуреннями.

M-клас — середні та сильні спалахи. Вони вже здатні спричиняти помітні геомагнітні коливання, особливо якщо супроводжуються корональним викидом маси.

X-клас — найпотужніші спалахи, які найчастіше стають причиною сильних магнітних бур, збоїв зв’язку та яскравих аврор, якщо CME спрямований у бік Землі.

Сьогодні, 4 червня, активність Сонця пішло на спад, але результати спалахів почали відображатися на Землі. К-індекс піднявся до 6,7 балів — потужна геомагнітна буря. На завтра вже прогнозується 7 балів, тобто збурення тільки зростатиме.

«Причиною бурі стала серія потужних вивержень в активній сонячній плямі AR 4455. Протягом 24 годин вона спричинила спалах класу M9.3, спалах класу M7.7 та спалах класу X1. Аналітики очікують, що пов’язані з ними корональні викиди маси досягнуть Землі з другої половини дня 4 червня до 5 червня», — зазначають у NOAA.

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Полярне сяйво

Для любителів астрономічних явищ ця геомагнітна буря може принести приємний бонус. Під час бур рівня G3 полярне сяйво іноді спостерігають значно південніше від звичних арктичних широт. За сприятливих умов його можна побачити не лише в Північній Америці, а й у низці європейських країн, включно з Україною.

Найкращі шанси на спостереження з’являються далеко від великих міст і джерел світлового забруднення. Для цього варто обрати місцевість із відкритим горизонтом та ясним небом.

Найкращий час для спостереження за полярним сяйвом — після настання темряви 4 червня та в ніч на 5 червня. Якщо геомагнітна активність справді досягне прогнозованих значень, у небі можуть з’явитися характерні зелені, рожеві або червонуваті світіння, які зазвичай асоціюються з північними регіонами планети.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Фахівці наголошують, що магнітні бурі не становлять прямої загрози для здоров’я більшості людей. Водночас зміни геомагнітного поля можуть впливати на організм, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, порушеннями роботи нервової системи або іншими хронічними станами.

У дні підвищеної геомагнітної активності деякі люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість або, навпаки, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та перепади артеріального тиску. Реакція організму є індивідуальною: багато людей взагалі не помічають жодних змін, тоді як інші можуть відчувати дискомфорт навіть під час помірних магнітних бур.

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

У періоди підвищеної сонячної активності лікарі рекомендують приділяти більше уваги режиму дня та уникати зайвого навантаження на організм. Зокрема, варто підтримувати водний баланс, повноцінно відпочивати, проводити більше часу на свіжому повітрі та дотримуватися помірної фізичної активності.

Також бажано обмежити вживання алкоголю, міцної кави та енергетичних напоїв, які можуть додатково навантажувати серцево-судинну систему. Людям із хронічними захворюваннями рекомендується регулярно контролювати артеріальний тиск, приймати призначені лікарем препарати та уважніше стежити за своїм самопочуттям.

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