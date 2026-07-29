Рекорди Сонячної системи: скільки триває доба на різних планетах

Звичні для людей 24 години — далеко не універсальний вимір часу. На інших планетах Сонячної системи доба може тривати від кількох земних годин до майже пів року. Причому найбільша планета обертається навколо своєї осі найшвидше, а найменша має найдовший сонячний день

Навіть тривалість земної доби не є абсолютно сталою. Вчені регулярно фіксують незначні зміни швидкості обертання нашої планети. З 2020 року Земля дещо прискорилася, через що окремі дні стали коротшими на частки мілісекунди.

Рекорд зафіксували 5 липня 2024 року, коли доба скоротилася приблизно на 1,66 мілісекунди. 10 липня 2025 року відхилення становило близько 1,36 мілісекунди, після чого темпи прискорення почали знижуватися. Причини цього явища остаточно не встановлені. Науковці припускають, що згодом Земля знову перейде до звичного повільного гальмування, однак у повсякденному житті люди цього не відчують.

Варто також розрізняти сонячну і сидеричну добу. Перша визначається проміжком між двома послідовними появами Сонця в однаковому положенні на небі, друга — часом повного оберту планети відносно далеких зірок. На Землі сонячна доба триває 24 години, а сидерична — 23 години 56 хвилин і 4 секунди.

Найдовший сонячний день має Меркурій. Один оберт навколо осі він здійснює за 58 земних діб, але через особливості руху навколо Сонця від одного світанку до іншого минає 176 днів. Водночас рік на Меркурії триває лише 88 земних діб.

Венера обертається ще повільніше: повний оберт навколо осі займає 243 земні дні. Її сонячна доба становить близько 117 днів, а рік — 225. Отже, осьове обертання Венери триває довше, ніж її подорож навколо Сонця.

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Марсіанська доба, яку називають солом, найбільше схожа на земну — 24 години 39 хвилин. Рік на Червоній планеті дорівнює 687 земним дням.

Абсолютним рекордсменом за швидкістю обертання є Юпітер. Попри гігантські розміри, доба на ньому триває лише 9 годин 55 хвилин. Натомість рік розтягується майже на 12 земних років.

На Сатурні день займає приблизно 10 годин 33 хвилини, а повний оберт навколо Сонця — близько 29,5 року.

Уран, вісь якого нахилена майже на 98 градусів, фактично обертається «лежачи на боці». Доба там триває 17 годин 14 хвилин, а рік — понад 84 земні роки.

На Нептуні один день дорівнює 16 годинам 6 хвилинам. Через найбільшу відстань від Сонця його рік є найдовшим серед планет — майже 165 земних років.

Таким чином, тривалість доби залежить від швидкості обертання кожного небесного тіла. У межах Сонячної системи різниця між найкоротшим і найдовшим днем сягає сотень земних діб.

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Джерело: Фокус.