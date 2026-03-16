Глобальне потепління на Землі прискорилося — учені

16.03.2026 18:20
Ольга Деркач

Глобальне потепління може розгортатися швидше, ніж передбачали попередні оцінки. Дослідники зафіксували помітне прискорення зростання середньої температури на планеті протягом останніх років

Глобальне потепління на Землі прискорилося — учені

За підрахунками науковців, швидкість нагрівання Землі нині майже вдвічі перевищує показники попередніх десятиліть. Така тенденція може означати, що людство раніше, ніж очікувалося, зіткнеться з критичними кліматичними порогами. Водночас частина фахівців закликає не поспішати з остаточними висновками та наголошує, що для підтвердження цієї тенденції потрібні додаткові дослідження.

Відповідні висновки містяться у науковій роботі, опублікованій у журналі Geophysical Research Letters. Її автори проаналізували глобальні температурні показники та дійшли висновку, що після 2015 року темпи потепління статистично зросли. У дослідженні використали кілька міжнародних кліматичних баз даних, зокрема інформацію NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, а також проєкту Berkeley Earth.

Що показало нове дослідження клімату

Аналіз даних показав, що в період з 1970 до 2015 року середня глобальна температура підвищувалася приблизно на 0,2°C кожне десятиліття. Проте протягом останніх десяти років цей показник зріс майже до 0,35°C за десятиліття, що свідчить про помітне прискорення нагрівання планети. Один з авторів роботи, кліматолог Стефан Рамсторф з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату, зазначив, що така динаміка стала несподіваною навіть для самих учених.

Щоб підвищити точність результатів, дослідники спробували відокремити вплив діяльності людини від природних коливань клімату. Для цього з аналізу прибрали фактори, здатні тимчасово змінювати температуру, зокрема явище Ель-Ніньйо, вулканічні виверження та зміни сонячної активності. Такий підхід допоміг зменшити так званий кліматичний шум у даних і точніше визначити довгострокову тенденцію.

Спираючись на кілька незалежних температурних наборів даних, учені побудували модель кліматичних змін від кінця XIX століття до сьогодні. Результати показали, що приблизно з 2015 року глобальне потепління почало прискорюватися з імовірністю близько 98%. Якщо нинішня динаміка збережеться, підвищення середньої температури на 1,5°C може відбутися вже до 2030 року.

Втім, не всі фахівці однозначно погоджуються з такими висновками. Частина науковців вважає, що методи відокремлення природних кліматичних коливань від загальної тенденції можуть містити певні неточності.

Наприклад, дослідник Berkeley Earth Зік Хаусфатер визнає, що планета справді швидко нагрівається, але підкреслює: наразі складно точно визначити, яка частина цього прискорення спричинена людською діяльністю, а яка є наслідком природних процесів. Подібну позицію висловлює і статистик Каліфорнійського університету Роберт Лунд. За його словами, сучасні кліматичні моделі поки що не здатні повністю врахувати складні взаємозв’язки між атмосферою та океаном.

Попри наукові дискусії, дослідники сходяться в одному: кліматична система Землі наближається до небезпечних меж. Якщо глобальні викиди парникових газів не скоротяться, у найближчі десятиліття значно зросте кількість людей, які потерпатимуть від екстремальної спеки.

Джерело: Oboz.ua.

