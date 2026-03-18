Потужні магнітні бурі накриють Землю вже завтра

Попри непростий початок 2026 року, березень видався відносно спокійним — геомагнітні бурі спостерігалися лише 13 та 14 числа. Однак вже завтра, 19 березня, К-індекс підвищиться щонайменше до 6,3 балів (за 9-ти бальною шкалою) — червоний рівень

За даними сервісу Meteoagent сьогодні, 18 березня, спостерігається слабка геомагнітна активність — К-індекс знаходиться, за попередніми оцінками, у зеленій зоні (у межах 2-3 балів), але більш точні дані з’являться лише завтра. При цьому, індекс резонансу Шумана знаходиться вже на звично високому рівні.

Сонячна активність, починаючи з 13 березня, знаходиться у червоній зоні M. Наразі показник Solar Flare — M2. Це, за попередніми прогнозами вчених, призведе до сильної магнітної бурі на рівні 6,3 бала завтра, 19 березня.

Нагадаємо, що шкала базується на класифікації рентгенівського випромінювання Сонця (NOAA) і має такі основні рівні:

A, B, C — слабка активність;

M — помірно сильні спалахи;

X — найпотужніші спалахи.

Літера показує клас, а цифра — інтенсивність усередині цього класу (від 1 до 9). Тобто: M2 — це спалах класу M із силою 2, він приблизно у 2 рази сильніший за M1, але значно слабший за X-клас

Що це означає на практиці? Спалах рівня M2 може:

спричиняти помірні магнітні бурі на Землі (якщо є викид корональної маси);

впливати на радіозв’язок, особливо на високих частотах;

іноді викликати полярні сяйва на середніх широтах.

Раніше ми писали, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Довідка

K-індекс — це шкала збурення магнітного поля Землі від 0 до 9. Показники від 5 свідчать про початок магнітної бурі, а рівні 7–9 означають сильні та екстремальні геомагнітні явища.

Магнітні бурі є основною причиною виникнення полярного сяйва. Під час таких подій Сонце викидає заряджені частинки, які досягають Землі й взаємодіють із магнітосферою. Частина цих частинок рухається до полюсів уздовж магнітних ліній, де стикається з атомами кисню та азоту в атмосфері.

У результаті цих зіткнень атоми переходять у збуджений стан і, повертаючись до нормального, випромінюють світло різних кольорів. Саме так утворюються характерні світлові хвилі та дуги полярного сяйва.

Рівні сонячних спалахів: що означають C, M та X

Сонячні спалахи поділяють за потужністю, і кожен клас має різний вплив на Землю.

C-клас — слабкі спалахи, які зазвичай майже не впливають на «космічну погоду», хоча іноді можуть викликати незначні збурення.

M-клас — спалахи середньої сили, здатні спричиняти помітні геомагнітні коливання, особливо якщо супроводжуються корональним викидом маси.

X-клас — найпотужніші спалахи, які часто призводять до сильних магнітних бур, перебоїв у зв’язку та яскравих полярних сяйв, якщо викид спрямований у бік Землі.

Важливо розуміти, що сам клас спалаху ще не гарантує бурю. Вирішальне значення має наявність коронального викиду маси та його напрямок. Водночас серія навіть M-класу на фоні вже збуреної магнітосфери може дати відчутний ефект.

Як це впливає на самопочуття

Медики зазначають, що магнітні бурі не становлять прямої загрози для життя. Йдеться радше про реакцію організму на зміну геомагнітного поля та додатковий стрес.

Найчастіше дискомфорт відчувають люди із серцево-судинними або неврологічними захворюваннями, а також із хронічними станами.

Серед типових симптомів — головний біль, втома, дратівливість, перепади тиску та проблеми зі сном. Реакція індивідуальна: одні не помічають змін, інші відчувають навіть помірні коливання.

Як зменшити вплив у дні магнітних бур

У періоди підвищеної сонячної активності варто зменшити навантаження на організм і уникати зайвого стресу.

З практичних порад: пити достатньо води, не перевтомлюватися, додати легку фізичну активність, обмежити алкоголь і кофеїн, а також забезпечити повноцінний сон.

Людям із хронічними захворюваннями рекомендується контролювати тиск і дотримуватися рекомендацій лікаря.

