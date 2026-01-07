close-btn
PaySpaceMagazine

BlackRock купив ці 2 криптовалюти більш як на $1 млрд

07.01.2026 20:30
Ольга Деркач

BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, агресивно розпочав 2026 рік, спрямувавши понад $1 млрд у Біткоїн та Ethereum через свої спотові біржові фонди (ETF)

BlackRock купив ці 2 криптовалюти більш як на $1 млрд

Фото: pexels.com

Біткоїн

За даними про потоки коштів у спотових ETF, фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust за перші кілька торгових днів року акумулював приблизно $888,6 млн.

Найбільша купівельна активність припала на 5 січня: притоки сягнули близько $372,5 млн — це стала найбільша разова денна покупка за цей період.

Перед цим 2 січня зафіксували впевнені притоки приблизно $287,4 млн, а 6 січня BlackRock додав ще $228,7 млн — навіть попри те, що загалом ринок Біткоїн-ETF того дня показав чисті відтоки.

Ethereum

BlackRock також активно інвестував в Ethereum. Його спотовий ETF на Ethereum за ті самі дати залучив сумарно $348,9 млн. Найбільша денна покупка Ethereum відбулася 6 січня, коли притоки становили близько $198,8 млн.

Раніше фонд отримав $102,9 млн 5 січня та $47,2 млн 2 січня. Це свідчить про послідовне накопичення, а не про разову велику алокацію.

Загалом на початку 2026 року BlackRock купив Біткоїн та Ethereum орієнтовно на $1,24 млрд.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

Вплив на ціни криптовалют

Покупки BlackRock допомогли крипторинку відновити імпульс у 2026 році.

У цьому контексті Біткоїн намагається утриматися вище рівня $90 000 і на момент публікації торгувався на рівні $92 034. Водночас Ethereum закріпився вище $3 000 і торгувався близько $3 210.

Загалом ринок ETF привертає дедалі більше уваги, що може підтримати подальше зростання цін базових активів.

Наприклад, банківський гігант Morgan Stanley подав заявку до американських регуляторів на запуск спотового біржового фонду на Біткоїн, що означає подальше розширення його стратегії в сегменті цифрових активів.

Заявку подали 6 січня. У разі схвалення фонд напряму володітиме Біткоїном і торгуватиметься на американській біржі.

Очікується, що продукт відстежуватиме ринкову динаміку Біткоїна після вирахування комісій. Тікер поки не розкривають. У заявці також згадується планований траст на Solana.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1 000 у січні 2026

Скільки би ви отримали, інвестувавши $1000 у Біткоїн на початку 2025

Фінансові експерти назвали 2 криптовалюти, на які варто звернути увагу

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
У який день тижня експерти не радять купувати криптовалюти 07.01.2026

У який день тижня експерти не радять купувати криптовалюти
Коли XRP досягне наступного рекордного максимуму: прогноз 07.01.2026

Коли XRP досягне наступного рекордного максимуму: прогноз
Скільки викрали криптохакери у 2025 — звіт Finbold 07.01.2026

Скільки викрали криптохакери у 2025 — звіт Finbold
Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів 07.01.2026

Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів
2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1 000 у січні 2026 06.01.2026

2 криптовалюти, які можуть перетворити $100 на $1 000 у січні 2026
Скільки би ви отримали, інвестувавши $1000 у Біткоїн на початку 2025 06.01.2026

Скільки би ви отримали, інвестувавши $1000 у Біткоїн на початку 2025
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:00

У який день тижня експерти не радять купувати криптовалюти

 Сьогодні  20:30

BlackRock купив ці 2 криптовалюти більш як на $1 млрд

 Сьогодні  19:50

Коли XRP досягне наступного рекордного максимуму: прогноз

 Сьогодні  19:10

Вчені попередили про наближення магнітної бурі

 Сьогодні  18:30

Скільки викрали криптохакери у 2025 — звіт Finbold

 Сьогодні  17:50

Як змінилися міжнародні резерви у грудні — НБУ

 Сьогодні  16:10

Місяць уже мільярди років потай «поїдає» атмосферу Землі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.