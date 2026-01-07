BlackRock купив ці 2 криптовалюти більш як на $1 млрд

BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, агресивно розпочав 2026 рік, спрямувавши понад $1 млрд у Біткоїн та Ethereum через свої спотові біржові фонди (ETF)

Біткоїн

За даними про потоки коштів у спотових ETF, фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust за перші кілька торгових днів року акумулював приблизно $888,6 млн.

Найбільша купівельна активність припала на 5 січня: притоки сягнули близько $372,5 млн — це стала найбільша разова денна покупка за цей період.

Перед цим 2 січня зафіксували впевнені притоки приблизно $287,4 млн, а 6 січня BlackRock додав ще $228,7 млн — навіть попри те, що загалом ринок Біткоїн-ETF того дня показав чисті відтоки.

Ethereum

BlackRock також активно інвестував в Ethereum. Його спотовий ETF на Ethereum за ті самі дати залучив сумарно $348,9 млн. Найбільша денна покупка Ethereum відбулася 6 січня, коли притоки становили близько $198,8 млн.

Раніше фонд отримав $102,9 млн 5 січня та $47,2 млн 2 січня. Це свідчить про послідовне накопичення, а не про разову велику алокацію.

Загалом на початку 2026 року BlackRock купив Біткоїн та Ethereum орієнтовно на $1,24 млрд.

Вплив на ціни криптовалют

Покупки BlackRock допомогли крипторинку відновити імпульс у 2026 році.

У цьому контексті Біткоїн намагається утриматися вище рівня $90 000 і на момент публікації торгувався на рівні $92 034. Водночас Ethereum закріпився вище $3 000 і торгувався близько $3 210.

Загалом ринок ETF привертає дедалі більше уваги, що може підтримати подальше зростання цін базових активів.

Наприклад, банківський гігант Morgan Stanley подав заявку до американських регуляторів на запуск спотового біржового фонду на Біткоїн, що означає подальше розширення його стратегії в сегменті цифрових активів.

Заявку подали 6 січня. У разі схвалення фонд напряму володітиме Біткоїном і торгуватиметься на американській біржі.

Очікується, що продукт відстежуватиме ринкову динаміку Біткоїна після вирахування комісій. Тікер поки не розкривають. У заявці також згадується планований траст на Solana.

Джерело: Finbold.