Скільки би ви отримали, інвестувавши $1000 у Біткоїн на початку 2025

06.01.2026 12:30
Ольга Деркач

Минулого року Біткоїн (BTC) пережив справжні американські гірки: головна криптовалюта не раз показувала і злети, і падіння. Тож чи була б вигідною інвестиція $1 000 у Біткоїн на старті 2025 року?

Скільки би ви отримали, інвестувавши $1000 у Біткоїн на початку 2025

Фото: pixabay.com

Біткоїн увійшов у 2025-й відносно впевнено, але протягом першого кварталу здебільшого втрачав позиції. Влітку він відновився та в жовтні оновив історичний максимум, піднявшись вище $126 000, однак невдовзі знову перейшов у спадний тренд.

Найболючішим стало різке падіння у четвертому кварталі, яке остаточно перевело річну динаміку ціни Біткоїна в мінус.

Відповідно, інвестиція $1 000 у Біткоїн на початку 2025 року дала б досить посередній результат станом на 5 січня 2026 року.

Скільки зараз коштували б $1 000, інвестовані у Біткоїн на початку 2025 року

На 5 січня BTC торгувався по $92 640 — це на 5,82% нижче, ніж рік тому.

Рівно рік тому, 5 січня 2025 року, Біткоїн коштував $98 000. Отже, умовна інвестиція $1 000 у Біткоїн рік тому зараз становила б приблизно $945.

Цікаве по темі: 4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Якби ви інвестували на чотири дні раніше — 1 січня 2025 року, коли ціна Біткоїна була $94 930, — зараз у вас було б близько $975. Для порівняння: у новорічну ніч ця сама інвестиція оцінювалася б у $923.

Як видно з цих сценаріїв, усі вони залишаються в мінусі, але водночас добре показують, як навіть незначна різниця в таймінгу може суттєво впливати на довгостроковий результат для такого активу — особливо в настільки волатильний для ринків рік, як 2025-й.

Нагадаємо, що крипторинок успішно пройшов ще один рік вибухового зростання: в обіг вийшли мільйони нових цифрових активів. Зокрема, станом на 21 грудня 2025 року загальна кількість криптовалют, які відстежує CoinMarketCap, становила 28,62 млн. На початку року, 1 січня 2025 року, цей показник був на рівні приблизно 5,83 млн, що означає: протягом року додано близько 22,74 млн нових токенів. Таке зростання відповідає майже 390% стрибку.

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
