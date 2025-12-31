close-btn
PaySpaceMagazine

У 2025 році створили понад 22 млн нових криптовалют — підсумки року

31.12.2025 14:50
Микола Деркач

Крипторинок успішно пройшов ще один рік вибухового зростання: в обіг вийшли мільйони нових цифрових активів

У 2025 році створили понад 22 млн нових криптовалют — підсумки року

Фото: freepik.com

Зокрема, станом на 21 грудня 2025 року загальна кількість криптовалют, які відстежує CoinMarketCap, становила 28,62 млн.

На початку року, 1 січня 2025 року, цей показник був на рівні приблизно 5,83 млн, що означає: протягом року додано близько 22,74 млн нових токенів. Таке зростання відповідає майже 390% стрибку.

Дані з метрик емісії CoinMarketCap показують, що імпульс залишався сильним упродовж усього року, а не був зосереджений в одному періоді. Лише за 30 днів (з 21 листопада до 21 грудня) з’явилося понад 1,21 млн нових токенів.

Дані також зафіксували різкі сплески емісії: пік створення токенів припав на 8 липня, коли денний максимум у 2025 році сягнув 1 305 553 нових криптовалют.

Читайте також: Волатильність Біткоїна лякає, але історія на боці терплячих — Santiment

Чому зросла кількість нових криптовалют

Помітно, що сплеск появи нових криптовалют був зумовлений нижчими технічними бар’єрами завдяки low-code інструментам і поліпшеній інфраструктурі, а також розширенням layer-1, layer-2 та application-specific chain.

Спекуляції, підживлені мемкоїнами та короткотривалими експериментами в соцмережах, посилили темпи емісії, тоді як м’якше й нерівномірне глобальне регулювання зробило запуск токенів значно простішим, ніж випуск традиційних фінансових активів.

Попри швидке зростання, більшість нових токенів не здатні забезпечити довгострокову ліквідність, прийняття або великі лістинги та часто зникають протягом кількох місяців, залишаючи економічно релевантною лише невелику частку.

Розширення «всесвіту токенів» також посилило занепокоєння щодо розпорошення капіталу: альтернативні активи конкурують за увагу та спекулятивні потоки, що потенційно може скоротити короткострокові притоки в Біткоїн (BTC), хоча аналітики наголошують, що фіксована пропозиція Біткоїна, безпека та інституційний статус зберігають його роль структурно відмінною.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років

Біткоїн може впасти до $40 000 — макроаналітик

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Падіння Біткоїна — це підготовка до великого ралі у 2026 — аналітик 30.12.2025

Падіння Біткоїна — це підготовка до великого ралі у 2026 — аналітик
Binance припиняє виведення коштів на картки для українських користувачів 30.12.2025

Binance припиняє виведення коштів на картки для українських користувачів
3 прогнози для крипторинку на 2026 рік 29.12.2025

3 прогнози для крипторинку на 2026 рік
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в XRP на початку 2025 року 29.12.2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в XRP на початку 2025 року
4 альткоїна дешевші за $0,10, які варто розглянути у 2026 26.12.2025

4 альткоїна дешевші за $0,10, які варто розглянути у 2026
Coinbase запустила універсальний застосунок із соцстрічкою, трейдингом і платежами 26.12.2025

Coinbase запустила універсальний застосунок із соцстрічкою, трейдингом і платежами
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:50

У 2025 році створили понад 22 млн нових криптовалют — підсумки року

 Сьогодні  13:40

OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT

 Сьогодні  12:30

Створено сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку

 Сьогодні  11:20

Trump Media серед головних аутсайдерів року: акції компанії обвалилися

 30.12.2025  20:40

Банківський гігант назвав дату, коли золото може подорожчати до $5 000

 30.12.2025  20:00

НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на 12,8 млн грн

 30.12.2025  19:20

Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.