У 2025 році створили понад 22 млн нових криптовалют — підсумки року

Крипторинок успішно пройшов ще один рік вибухового зростання: в обіг вийшли мільйони нових цифрових активів

Зокрема, станом на 21 грудня 2025 року загальна кількість криптовалют, які відстежує CoinMarketCap, становила 28,62 млн.

На початку року, 1 січня 2025 року, цей показник був на рівні приблизно 5,83 млн, що означає: протягом року додано близько 22,74 млн нових токенів. Таке зростання відповідає майже 390% стрибку.

Дані з метрик емісії CoinMarketCap показують, що імпульс залишався сильним упродовж усього року, а не був зосереджений в одному періоді. Лише за 30 днів (з 21 листопада до 21 грудня) з’явилося понад 1,21 млн нових токенів.

Дані також зафіксували різкі сплески емісії: пік створення токенів припав на 8 липня, коли денний максимум у 2025 році сягнув 1 305 553 нових криптовалют.

Читайте також: Волатильність Біткоїна лякає, але історія на боці терплячих — Santiment

Чому зросла кількість нових криптовалют

Помітно, що сплеск появи нових криптовалют був зумовлений нижчими технічними бар’єрами завдяки low-code інструментам і поліпшеній інфраструктурі, а також розширенням layer-1, layer-2 та application-specific chain.

Спекуляції, підживлені мемкоїнами та короткотривалими експериментами в соцмережах, посилили темпи емісії, тоді як м’якше й нерівномірне глобальне регулювання зробило запуск токенів значно простішим, ніж випуск традиційних фінансових активів.

Попри швидке зростання, більшість нових токенів не здатні забезпечити довгострокову ліквідність, прийняття або великі лістинги та часто зникають протягом кількох місяців, залишаючи економічно релевантною лише невелику частку.

Розширення «всесвіту токенів» також посилило занепокоєння щодо розпорошення капіталу: альтернативні активи конкурують за увагу та спекулятивні потоки, що потенційно може скоротити короткострокові притоки в Біткоїн (BTC), хоча аналітики наголошують, що фіксована пропозиція Біткоїна, безпека та інституційний статус зберігають його роль структурно відмінною.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років

Біткоїн може впасти до $40 000 — макроаналітик

За матеріалами finbold.com.