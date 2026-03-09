close-btn
Які українські компанії потрапили до рейтингу найкращих у 2026 — Опендатабот

09.03.2026 11:10
Ольга Деркач

Опендатабот проаналізував дані фінансової звітності українських підприємств за 2025 рік та склав топ-10 компаній за доходами у кожній сфері. Серед лідерів за доходом — компанії енергетичної сфери, оптова та роздрібна торгівля та переробна промисловість. Найбільші доходи торік були у бізнесів з Києва та області, Дніпропетровщини та Львівщини

Фото: freepik.com

За доходами котрий рік поспіль лідирує сфера енергетики — 1,04 трлн грн. Це 23% від загального обсягу доходів компаній в Індексі. Другою за масштабом стала оптова торгівля з доходом понад 697 млрд грн (15%). Майже стільки ж генерує роздрібна торгівля — понад 647 млрд грн, що становить 14%.

До п’ятірки найприбутковіших галузей також увійшли переробна промисловість із доходом понад 477 млрд грн (11%) та добувна промисловість — понад 341 млрд грн, або 8%.

Інфографіка: Опендатабот

Які бізнеси цьогоріч очолили перелік найкращих

За рік склад рейтингу також помітно оновився. Порівняно з попереднім роком з Індексу вибули 44 компанії, а їхні місця посіли нові учасники.

Серед представників енергетичної галузі лідерами стали Д.Трейдінг (292,4 млрд грн), Енергоатом (254,7 млрд грн) та газопостачальна компанія Нафтогаз трейдинг (130,3 млрд грн);

Лідерами роздрібної торгівлі у 2025 році стали АТБ (247,3 млрд грн), Сільпо (106 млрд грн) та Аврора (49,2 млрд грн).

Водночас в оптовій торгівлі лідирують ДЛ Солюшен (114,1 млрд грн), Донпромтранс (98,1 млрд грн) та OKKO-Експрес (85,2 млрд грн).

Цікаве по темі: У яких регіонах ФОПи сплатили найбільше єдиного податку у 2025 — Опендатабот

Першими серед українських банків стали Приват (122,6 млрд грн), Ощадбанк (41,7 млрд грн) та Універсал банк, у межах якого працює monobank — 27,2 млрд грн.

У сфері сільського господарства перші дві позиції посіли дві компанії групи МХП: Вінницька та Миронівська птахофабрики із доходом у 54,2 млрд грн та 27,3 млрд грн відповідно. Трійцю лідерів замикає Лебединський насіннєвий завод (17,4 млрд грн)

У категорії транспорту та пошти першість тримають Укрзалізниця (89 млрд грн), Нова пошта (54,2 млрд грн) та Оператор газотранспортної системи України (28 млрд грн).

У сфері гостинності — ресторанах та готелях — перемогли McDonald’s (21,3 млрд грн), Briscola (2,9 млрд грн) та KFC (1,3 млрд грн).

У добувній промисловості в лідерах Укрнафта (99,4 млрд грн), Укргазвидобування (83,6 млрд грн) та ДТЕК Павлоградвугілля (36,2 млрд грн).

Топ переробної промисловості очолює Кернел-Трейд — 105,9 млрд доходу за минулий рік, Запоріжсталь (72 млрд грн) та Арселорміттал Кривий Ріг (70,6 млрд грн).

В IT ситуація незмінна: на перших позиціях — GlobalLogic Ukraine (10,9 млрд грн) та дві компанії бренду Epam, які за сукупним доходом перегнали лідера: Епам системз (10,2 млрд грн) та Епам діджитал (9,2 млрд грн).

У торгівлі авто місця у трійці перших розділили між собою Тойота-Україна (24,6 млрд грн), Winner (16,9 млрд грн) та Порше Україна (15,6 млрд грн).

У сфері телекомунікацій лідерство між собою ділять Київстар (43,8 млрд грн), Vodafone (25,8 млрд грн) та lifecell (15,9 млрд грн).

Серед представників категорії ТБ+Радіо+Книги лідирують Київстар ТБ (1,6 млрд грн), СТБ (1,4 млрд грн) та Multiplex (1,2 млрд грн);

У сфері охорони здоров’я в топі Добробут (4,2 млрд грн), Діла (3,6 млрд грн) та Сінево Україна (3,3 млрд грн).

У категорії дозвілля — спорт та розваги — в лідерах ФК Динамо Київ (1,8 млрд грн), Sport Life Київ (605,7 млн грн) та новачок Індексу — Аквапарк Mavka в Буковелі (407,8 млн грн).

