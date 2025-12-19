close-btn
PaySpaceMagazine

Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

19.12.2025 16:00
Ольга Деркач

Роки минають, а криптоіндустрія й далі стикається з повторюваною напастю: зламами. У 2022 році це вже були $3,7 млрд, що зникли без сліду. Наступного року настало ілюзорне затишшя з «лише» $1,7 млрд втрат. Потім — $2,2 млрд у 2024-му. А 2025 рік ознаменувався новою хвилею масштабних зламів. Хакери стають хитрішими. Методи змінюються. Цілі — теж. Але мета незмінна: пограбувати криптосектор

Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Фото: freepik.com

Хакери наступають: ера полювання на велику здобич

Вони більше не шукають маленькі, погано захищені гаманці. У 2025 році хакери націлюються на великі, «важкі» об’єкти. Вони полюють на «китів». І результат лякає: цього року вкрадено $3,4 млрд. Один лише злам біржі Bybit приніс $1,4 млрд збитків.

За даними Chainalysis, лише три атаки забезпечили 69% усіх втрат у 2025 році. Це безпрецедентна концентрація. І сильний сигнал: тепер хакери роблять ставку на точкові, але руйнівні операції.

Приватні ключі й далі в прицілі. Але особливо двері для атак відчиняють внутрішні вразливості, людські помилки та погано керовані дозволи. Великі платформи, попри значні рівні захисту, стають мішенню полювання на велику здобич.

«Складно передбачити, чи 2026 рік буде гіршим, адже злами часто залежать від кількох поодиноких подій — одного-двох масштабних зламів може бути достатньо, щоб побити річні рекорди. Але я можу сказати, що тренд big game hunting триває, і немає жодних ознак, що наступного року кількість зламів зменшиться», — вважає Ендрю Фірман, директор із національної безпеки в Chainalysis.

Серед найнебезпечніших гравців року постійно звучить одне ім’я: Північна Корея. Режим у Пхеньяні викрав понад $2,02 млрд у криптоактивах. Це абсолютний рекорд і на 51% більше, ніж у 2024 році.

Цікаве по темі: Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

Північнокорейські хакери більше не обмежуються простими проникненнями. Вони інфільтруються, видаючи себе за розробників, рекрутерів або інвесторів. Опинившись усередині, вони націлюються на критичні доступи, копіюють вихідні коди, обходять VPN і впроваджують шкідливі дії через фейкові співбесіди або фейкове залучення фінансування.

На цьому крадіжка не закінчується. Далі йде складний процес відмивання, розтягнутий на 45 днів. DeFi, сервіси мікшування, кросчейн-мости.

«Це вже не просто хакінг. Це тіньова війна, де крипто — поле бою, а дані — зброя», — сказав Фірман.

Особисті криптогаманці: невидима загроза, що зростає

Поки увага прикута до великих атак, інша реальність розгортається в тіні. У 2025 році зафіксовано 158 000 зламів особистих гаманців. Це утричі більше, ніж у 2022-му. Ідентифіковано 80 000 унікальних жертв.

Парадокс у тому, що на одного користувача крадуть менше. У 2024 році індивідуальні втрати становили $1,5 млрд. Цього року — «лише» $713 млн. Хакери адаптуються: більше жертв, менші суми, але загальний «улов» усе одно значний.

Найбільше страждають блокчейни Ethereum і Tron, попри їхню міцну архітектуру. Можливо, саме масове використання цих мереж робить їх уразливішими: більше гаманців, більше застосунків, більше можливостей для хакерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg

Криптотрейдер перетворив $180 тис. на $3,6 млн

Джерело: Cointribune.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років 19.12.2025

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років
Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році 19.12.2025

Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році
BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн 18.12.2025

BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн
Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg 18.12.2025

Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg
Криптотрейдер перетворив $180 тис. на $3,6 млн 18.12.2025

Криптотрейдер перетворив $180 тис. на $3,6 млн
Біткоїн не має жодної фундаментальної цінності — економіст 17.12.2025

Біткоїн не має жодної фундаментальної цінності — економіст
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:30

Видатки з держбюджету в листопаді перевищили 374 млрд грн: куди пішли гроші

 Сьогодні  19:30

Скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO

 Сьогодні  18:20

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

 Сьогодні  17:10

OpenAI запустила каталог застосунків у ChatGPT

 Сьогодні  16:00

Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

 Сьогодні  14:50

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років

 Сьогодні  12:30

Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.