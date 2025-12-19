Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Роки минають, а криптоіндустрія й далі стикається з повторюваною напастю: зламами. У 2022 році це вже були $3,7 млрд, що зникли без сліду. Наступного року настало ілюзорне затишшя з «лише» $1,7 млрд втрат. Потім — $2,2 млрд у 2024-му. А 2025 рік ознаменувався новою хвилею масштабних зламів. Хакери стають хитрішими. Методи змінюються. Цілі — теж. Але мета незмінна: пограбувати криптосектор

Хакери наступають: ера полювання на велику здобич

Вони більше не шукають маленькі, погано захищені гаманці. У 2025 році хакери націлюються на великі, «важкі» об’єкти. Вони полюють на «китів». І результат лякає: цього року вкрадено $3,4 млрд. Один лише злам біржі Bybit приніс $1,4 млрд збитків.

За даними Chainalysis, лише три атаки забезпечили 69% усіх втрат у 2025 році. Це безпрецедентна концентрація. І сильний сигнал: тепер хакери роблять ставку на точкові, але руйнівні операції.

Приватні ключі й далі в прицілі. Але особливо двері для атак відчиняють внутрішні вразливості, людські помилки та погано керовані дозволи. Великі платформи, попри значні рівні захисту, стають мішенню полювання на велику здобич.

«Складно передбачити, чи 2026 рік буде гіршим, адже злами часто залежать від кількох поодиноких подій — одного-двох масштабних зламів може бути достатньо, щоб побити річні рекорди. Але я можу сказати, що тренд big game hunting триває, і немає жодних ознак, що наступного року кількість зламів зменшиться», — вважає Ендрю Фірман, директор із національної безпеки в Chainalysis.

Серед найнебезпечніших гравців року постійно звучить одне ім’я: Північна Корея. Режим у Пхеньяні викрав понад $2,02 млрд у криптоактивах. Це абсолютний рекорд і на 51% більше, ніж у 2024 році.

Північнокорейські хакери більше не обмежуються простими проникненнями. Вони інфільтруються, видаючи себе за розробників, рекрутерів або інвесторів. Опинившись усередині, вони націлюються на критичні доступи, копіюють вихідні коди, обходять VPN і впроваджують шкідливі дії через фейкові співбесіди або фейкове залучення фінансування.

На цьому крадіжка не закінчується. Далі йде складний процес відмивання, розтягнутий на 45 днів. DeFi, сервіси мікшування, кросчейн-мости.

«Це вже не просто хакінг. Це тіньова війна, де крипто — поле бою, а дані — зброя», — сказав Фірман.

Особисті криптогаманці: невидима загроза, що зростає

Поки увага прикута до великих атак, інша реальність розгортається в тіні. У 2025 році зафіксовано 158 000 зламів особистих гаманців. Це утричі більше, ніж у 2022-му. Ідентифіковано 80 000 унікальних жертв.

Парадокс у тому, що на одного користувача крадуть менше. У 2024 році індивідуальні втрати становили $1,5 млрд. Цього року — «лише» $713 млн. Хакери адаптуються: більше жертв, менші суми, але загальний «улов» усе одно значний.

Найбільше страждають блокчейни Ethereum і Tron, попри їхню міцну архітектуру. Можливо, саме масове використання цих мереж робить їх уразливішими: більше гаманців, більше застосунків, більше можливостей для хакерів.

Джерело: Cointribune.