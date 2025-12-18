close-btn
Біткоїн може обвалитися до $10 000 — стратег Bloomberg

18.12.2025 12:30
Ольга Деркач

Поточна «ведмежість» Біткоїна (BTC) може завершитися падінням активу до $10 000, вважає сировинний стратег Bloomberg Intelligence Майк Макґлоун

Фото: chatgpt.com

За його словами, криптовалюта стає дедалі вразливішою, оскільки ринок переходить від зростання, підживленого хайпом, до макроекономічного повернення до середніх значень. Також, на його думку, найсильніші «бичачі» каталізатори для Біткоїна вже позаду.

Макґлоун зазначив, що ці каталізатори вже реалізувалися та значною мірою враховані в ціні. Йдеться, зокрема, про запуск спотових біржових фондів (ETF), зростання прийняття з боку політиків у США, а також ширше впровадження серед інституційних і роздрібних інвесторів.

Водночас він додав, що цифровий ринок суттєво «розмився»: десятки мільйонів криптовалют конкурують за капітал. На його думку, це послаблює наратив про дефіцитність Біткоїна порівняно з ранніми роками.

Біткоїн як надто спекулятивний актив

Стратег вважає, що нинішнє позиціонування Біткоїна є дуже спекулятивним і дедалі більше відірваним від фундаментальних чинників, здатних підтримувати високі оцінки.

Цікаве по темі: Біткоїн не має жодної фундаментальної цінності — економіст

Експерт нагадав, що найсильніше ралі Біткоїна почалося у 2020 році поблизу $10 000 на тлі агресивного монетарного пом’якшення та надлишкової ліквідності. Він аргументує, що посилення фінансових умов і згасання апетиту до ризику можуть знову повернути ціну до цього рівня.

Макґлоун також наполягає, що Біткоїн поводиться як високобета-ризиковий актив і тісно корелює з акціями, зокрема з індексом S&P 500, а не виступає окремим «сховищем вартості».

Історично і Біткоїн, і фондовий ринок, за його словами, досягали піків під час м’яких циклів Федеральної резервної системи США, а потім знижувалися, коли політика ставала жорсткішою. Він вважає, що цей патерн нагадує період 2007–2008 років, коли скорочення ліквідності сильно тиснуло на ризикові активи.

Він також зазначив, що великі ралі Біткоїна збігалися зі зниженням ставок або майже нульовими ставками, тоді як вищі ставки стабільно тиснули на ціну. На тлі різкого зростання ставки федеральних фондів і завершення епохи «ультрадешевих грошей», підтримка для спекуляцій, підживлених ліквідністю, виглядає обмеженою.

Загалом Макґлоун очікує не короткої корекції, а спадного руху на тлі «повернення до середніх значень», коли стійкі макроекономічні зустрічні вітри можуть потягнути Біткоїн назад до $10 000 — рівня, з якого стартував попередній великий цикл.

Джерело: Finbold.

