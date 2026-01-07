Федоров озвучив підсумки 2025 року для цифрової економіки України

Мільйонні інвестиції, ще більше технологічних гігантів та успіхи українських стартапів — яким був 2025 рік для цифрової економіки

Як зазначив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, до Дія.Сіtу приєдналося вже 3 000+ компаній — бізнес обирає податкові можливості та юридичну захищеність. До бюджету сплачено понад 31 млрд грн податків за 11 місяців минулого року, і цей показник зростає з кожним роком.

«Defense tech — новий важливий фокус українських підприємців. Допомагаємо їм зростати та досягати глобального рівня, а до Дія.Сіtу вже долучаються найбільші оборонні компанії світу», — написав Федоров.

Інвестиції — ще один важливий трек. Міжнародні фонди готові інвестувати мільйони доларів в український бізнес навіть у час війни — це сигнал високої довіри та потенціалу української екосистеми.

