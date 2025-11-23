Скільки українці здійснили безготівкових операцій у 2025 — Гетманцев

За 9 місяців 2025 року українці здійснили 6,7 млрд безготівкових операцій, що на 11,7% більше, ніж торік

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що за 3 квартали українці здійснили близько 7 млрд операцій на 5,2 трлн грн – як безготівкових, так і готівкових, що підтверджує активне використання карток як в Україні, так і за кордоном. Сума всіх безготівкових розрахунків становила 3,4 трлн грн (на +9,9%, ніж рік тому).

95,4% операцій за кількістю та 65,4% за сумою – саме безготівкові платежі.

При цьому українці найчастіше використовували безготівкові транзакції для:

покупок в торговельних мережах (середній чек – 345 грн);

інтернет-платежів (середній чек – 598 грн);

переказів з картки на картку (середній чек – 1847 грн).

У вересні 59,6% активних карток були саме безконтактними. Інфраструктура зростає: по країні працює 548,7 тисяч POS-терміналів (+10,5% з початку року), тоді як кількість банкоматів скоротилася до 15,6 тисяч (-0,6%).

Цікавий факт: за три квартали 2025 року з картки на картку українці перевели близько 911,5 млрд грн (26,7% від усіх безготівкових транзакцій). Хоча за кількістю такі перекази займають тільки 7,3% від усіх безготівкових операцій.

«З одного боку, це досить позитивний тренд – динаміка використання безготівкових і безконтактних платежів підтверджує зручність цих сервісів для громадян та високий рівень довіри до банківської системи, — пояснює Гетманцев. — З іншого – у нас досі зберігається ризик використання безготівкових платежів у незаконних схемах: з дропами, ухиленням від оподаткування тощо».

Він нагадав, що обсяг операцій у схемах дропів за минулорічними оцінками НБУ може сягати близько 200 млрд грн на рік. Це колосальна цифра. І що не менш важливо – дроп-схеми завжди пов’язані з незаконною діяльністю.

Раніше ми також писали, що за словами Данила Гетманцева, у січні–серпні 2025 року в окремих галузях економіки спостерігається нестандартна тенденція: компанії збільшують обсяги постачання та доходи, водночас скорочуючи податкові нарахування.

«Це не про перевірки, це про аналітику, — наголосив нардеп. — Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії у показниках».

