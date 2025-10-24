Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

Для одних падіння цін на активи — це сигнал до паніки, для інших — зелене світло до купівлі. Стратегія «купити на падінні» (Buy the Dip) базується саме на цьому підході, але спрацьовує не завжди: важливо відрізнити тимчасову корекцію від початку глибокого спаду

«Buy the Dip» — «купити на падінні» (або «купити під час падіння») — це торгова стратегія, заснована на ідеї придбання активу після зниження його ціни з очікуванням відновлення та отримання прибутку від подальшого зростання.

Найчастіше вона використовується на бичачих ринках, де короткострокові відкати розглядаються як тимчасові паузи у загальній висхідній тенденції.

Логіка проста: коли ринок тимчасово падає через страх, надмірну реакцію або фіксацію прибутку, але без змін у фундаментальних показниках, досвідчені трейдери бачать у цьому можливість.

Ключ полягає у тому, щоб визначити, коли падіння є здоровою корекцією, а коли — початком тривалого зниження.

Історичний контекст

Стратегія купівлі на падінні успішно застосовувалася під час численних ринкових спадів, наприклад:

після фінансової кризи 2008 року інвестори, які купували якісні акції на дні ринку, отримали щедрі прибутки;

під час обвалу ринку у березні 2020 року через COVID-19 котирування різко впали, але потім відновилися. Ті, хто увійшов у ринок на падінні, часто бачили двозначні прибутки протягом кількох місяців.

Втім, не кожне падіння — це можливість для купівлі. Безсистемні покупки на падаючому ринку, особливо без сигналів або контролю ризику, можуть призвести до значних збитків.

Читайте також: Золото демонструє найрізкіше падіння за останні 12 років

Коли стратегія купівлі на падінні працює найкраще

Це не універсальна тактика. Вона ефективна за певних ринкових умов — особливо під час висхідних трендів, коли тимчасові відкаті є природними та часто технічними. Успішна торгівля на падінні вимагає розуміння моменту дії та довіри до сигналів.

Під час сталого висхідного тренду

Стратегія найефективніша на бичачих ринках або в умовах сильного тренду, коли відкат сприймається як пауза перед подальшим зростанням.

Покупки під час ведмежого ринку, навпаки, можуть призвести до «падаючого ножа».

Деякі експерти радять: підтверджуйте загальний тренд за допомогою ковзних середніх (наприклад, 50-денна або 200-денна SMA). Якщо ціна залишається вище цих ліній, падіння, ймовірно, тимчасове.

Що таке «падаючий ніж»?

На перший погляд ситуація з «падаючим ножем» може здаватися схожою на звичайне падіння. Але ключова різниця в тому, що ціна продовжує падати, не знаходячи підтримки. Прикладом може бути акція компанії Meta Platforms. Між 2 і 3 лютого 2022 року ціна знизилася майже на $100 і продовжила падіння до листопада 2022-го.

Ті, хто купував акції Meta у другій половині 2021 року, коли вони тестували рівень $300, імовірно очікували стабілізації. Але замість цього акції пробили рівні підтримки біля $150 і $125, і лише пізніше почали відновлюватися. Це класичний приклад «падаючого ножа».

Після технічного відкату

Ринки рідко рухаються прямолінійно. Коли ціна тимчасово падає до важливих технічних позначок — наприклад, до попереднього рівня підтримки, корекції за Фібоначчі або лінії висхідного тренду, — це часто стимулює нові покупки.

Приклад: після потужного зростання відкат до рівня 38,2% або 50% за Фібоначчі для індексу S&P 500 може стати тактичною точкою входу.

Цікаве по темі: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Підтвердження за допомогою індикаторів перепроданості

Шукайте підтвердження за допомогою індикаторів імпульсу:

Індекс відносної сили (RSI): значення нижче 30 може свідчити про перепроданість.

MACD: бичачі перетини поблизу підтримки можуть підсилити впевненість.

Обсяги: високий обсяг покупок у день падіння може сигналізувати про інституційне накопичення.

Не під час системних розпродажів

Варто уникати купівлі на падінні на початкових етапах фінансових криз чи геополітичних шоків. Такі падіння можуть швидко поглибитися. Краще чекати сигналів стабілізації — зменшення волатильності або втручання центральних банків.

Як визначити перспективне падіння для купівлі

Не всі ринкові відкати однакові. Незалежно від того, чи ви торгуєте акціями, індексами, валютними парами, товарами або криптовалютами, ідентифікація правильного моменту для купівлі вимагає контекстного аналізу, технічного підтвердження та, за потреби, фундаментального обґрунтування.

Аналіз ринкового контексту

Слід оцінити загальну динаміку активу: чи є ринок бичачим або нейтральним? Чи сприяють макроекономічні умови відновленню?

Приклад: якщо валютна пара знижується під час циклу підвищення ставок центральним банком (наприклад, USD під час політики підвищення ставок ФРС), відкат може стати можливістю для купівлі відповідно до фундаментальних факторів.

Підтвердження домінуючого тренду

Стратегія найкраще працює на висхідних ринках. Варто використовувати:

ковзні середні (ціна вище 50-денної або 200-денної SMA);

вищі максимуми та вищі мінімуми;

трендлайни на середньострокових графіках.

Після кількох місяців стабільного зростання індексу S&P 500, ціна тимчасово відкотилася до 50-денної ковзної середньої, зберігаючи вищі максимуми та мінімуми. Це може свідчити про здоровий висхідний тренд і створює можливість для купівлі на відкаті.

Використання технічних індикаторів для визначення точки входу

Основні інструменти:

RSI нижче 30 — сигнал перепроданості;

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — бичачий перетин під час падіння підтверджує можливість відновлення зростання;

зони підтримки — попередні рівні реакції ціни.

Приклад: падіння Біткоїна до зони підтримки з одночасним RSI нижче 30 під час бичачого циклу може бути хорошим моментом для входу.

Обсяг і волатильність

Для акцій та індексів: варто шукати сплески обсягів під час відскоку.

Для криптовалют і товарів: зниження волатильності з подальшим проривом може свідчити про відновлення.

Для форексу: слід відстежувати новини й обсяги за індикаторами VWAP чи настроями ринку.

Розуміння причини падіння

Різні активи реагують на різні тригери, наприклад:

товари — на дані про запаси чи геополітичні новини.

валюти — на заяви центробанків чи інфляційні звіти.

індекси — після сезону звітності або макроданих.

Ключове — відрізняти тимчасові відхилення від структурних змін.

Читайте популярне: Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

Як уникнути «падаючого ножа»

Навіть після глибокого аналізу завжди залишається ризик, що падіння перетвориться на «ніж». Найкраще рішення — не поспішати. Краще пропустити частину зростання, ніж потрапити в початок обвалу.

Інвестори, які все ж вирішили ризикнути, мають захистити свій портфель за допомогою інструментів управління ризиками:

Стоп-лоси: автоматично закривають угоду при досягненні заданого рівня збитку, запобігаючи глибшим втратам.

Хеджування: купівля пут-опціонів (контрактів, що дають право продати актив за фіксованою ціною) може забезпечити страховку під час невизначеності, наприклад перед виходом звітності. Також існують зворотні ETF, які зростають у ціні, коли базовий актив падає (працюють подібно до шортінгу).

Жоден метод не гарантує повного захисту, але правильне управління ризиками допомагає мінімізувати втрати.

Поширені помилки під час купівлі на падінні

Низька ціна не завжди означає, що актив недооцінений. Варто відслідковувати причину падіння. Ігнорування таймфреймів. Невідповідність між короткими графіками та довгостроковими очікуваннями призводить до помилок у керуванні позиціями. Відсутність підтвердження розвороту. Покупка без сигналів стабілізації часто закінчується передчасними збитками. Стратегія для акцій не завжди підходить для крипти або форексу. Кожен ринок має свою поведінку та рівень волатильності. Вкладення всієї суми одразу позбавляє гнучкості у випадку подальшого падіння. Краще входити частинами, поступово нарощуючи позицію.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Крипторинок ще не ввійшов у ведмежу фазу— експерти VanEck

Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered

Скільки біткоїнів у BlackRock

Допоміжні матеріали avatrade.com, investopedia.com.