В Україні презентували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки

17 грудня в Українському кризовому медіа-центрі відбулася презентація законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів» НКЦПФР щодо особових інвестиційних рахунків (ОІР)

Про це повідомила пресслужба Нацкомісії.

Спікерами на заході виступили ініціатор законопроєкту, народний депутат України IX скликання Тарас Тарасенко та Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Під час обговорення Тарас Тарасенко наголосив на важливості створення зрозумілих інструментів інвестування для громадян, зокрема для військовослужбовців і ветеранів, для яких фінансова стабільність є ключовою умовою адаптації та відновлення після служби.

«Усі військові, які звільняються зі служби, наголошують: найперше, що їм потрібно, — це фінансова стабільність. Вона дає можливість не шукати роботу одразу після демобілізації, мати час на відновлення та забезпечити родину. Саме тому створення інструментів, які дозволяють зберігати кошти та інвестувати їх навіть під час служби, є вкрай важливим. Запровадження особових інвестиційних рахунків може стати ефективним шляхом для того, щоб військові та ветерани могли інвестувати в економіку й будувати власне фінансове майбутнє», — зазначив Тарас Тарасенко.

Руслан Магомедов підтвердив цю позицію та зазначив, що ідея ОІР виникла на реальному запиті українців в простому, зрозумілому та надійному інструменті інвестування, який буде приносити пасивний дохід.

Механіка ОІР дуже проста: людина розміщує кошти на рахунку на п’ять років та інвестує їх у вітчизняні цінні папери. Якщо кошти залишаються на рахунку весь цей період, увесь прибуток не оподатковується. У разі дострокового зняття діятимуть стандартні правила оподаткування.

«Для кожного громадянина передбачено лише один діючий особовий інвестиційний рахунок. Поповнювати його можна протягом усього п’ятирічного періоду. Річний ліміт внесків прив’язаний до мінімальної заробітної плати й станом на зараз становить до 2,4 мільйона гривень на рік. Водночас не йдеться про «заморожування» коштів в одному інструменті — кількість операцій купівлі-продажу цінних паперів на рахунку не обмежується», — зазначив Руслан Магомедов.

Голова НКЦПФР підкреслив, що ОІР підходять як для довгострокових інвесторів, так і для тих, хто обирає активну інвестиційну стратегію з регулярним реінвестуванням.

«Ми плануємо, щоб через особові інвестиційні рахунки були доступні всі вітчизняні цінні папери — державні та корпоративні. Це можуть бути акції та облігації державних і приватних компаній, а також облігації місцевих позик», — повідомив Руслан Магомедов.

Впровадження ОІР має стратегічну мету — створити в Україні довгостроковий інвестиційний ресурс, який бізнес зможе залучати для розвитку, масштабування та підвищення конкурентоспроможності економіки.

«Особові інвестиційні рахунки — це інструмент, який формує культуру інвестування і дозволяє громадянам ставати повноцінними учасниками економічного зростання країни, а державі – наповнювати бюджет», — підсумував Голова НКЦПФР.

Наприкінці Руслан Магомедов зазначив, що ставить за мету на 2026 забезпечити запуск закону та формування ринку, на якому з’являтимуться українські компанії з високою капіталізацією, адже без розвиненого ринку цінних паперів відновлення та зростання економіки неможливі.

З презентаційними матеріалами щодо законопроєкту, а також з додатковою інформаційною довідкою можна ознайомитися за посиланнями.

