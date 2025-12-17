close-btn
Скільки грошей залучила Україна від ОВДП

17.12.2025 13:40
Микола Деркач

Вчора, 16 грудня, під час проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету залучено 4,6 млрд грн

Фото: unsplash.com, freepik.com, tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Найбільший обсяг інвестицій забезпечили папери строком 3,1 року із середньозваженою дохідністю 17,8% річних. Інвестори придбали цих цінних паперів на понад 2,1 млрд гривень.

Обсяг залучень за облігаціями строком 1,7 року під 17,1% річних становив майже 2 млрд гривень.

Папери строком 1,1 року з дохідністю 16,35% принесли державному бюджету 550 млн гривень.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни держава вже залучила понад 1,96 трлн грн для фінансування своїх потреб через інструмент ОВДП.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Усі кошти від продажу воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації — 1 000 грн, 1 000 дол. США або 1 000 євро.

Приєднуйтесь до зміцнення оборони України: bonds.gov.ua.

Фото: .me/MOF_ua

Раніше ми також писали, що за даними Державної казначейської служби, за листопад 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 229,3 млрд гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

  • 53 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 46 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 31,6 млрд грн –  податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 22,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано – 18 млрд грн);
  • 22,4 млрд грн – акцизного податку;
  • 4,7 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
  • 4,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
  • 3,3 млрд грн – частини чистого прибутку господарських організацій.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у листопаді цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 34,3 млрд гривень.

У цілому, за підсумками листопада 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 321,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

