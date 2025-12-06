Скільки грошей надійшло до держбюджету в листопаді 2025 — Мінфін

За оперативними даними Державної казначейської служби, за листопад 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 229,3 млрд гривень

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

53 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

46 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

31,6 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

22,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано – 18 млрд грн);

22,4 млрд грн – акцизного податку;

4,7 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

4,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,3 млрд грн – частини чистого прибутку господарських організацій.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у листопаді цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 34,3 млрд гривень.

У цілому, за підсумками листопада 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 321,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Дані за січень-листопад 2025 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-листопад 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,33 трлн гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

486,6 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

324,6 млрд грн – ПДФО та військового збору;

278,3 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 444,5 млрд грн, відшкодовано – 166,2 млрд грн);

277,3 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

255 млрд грн – акцизного податку;

67,8 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;

49,7 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

39,6 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку Національного банку України (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні–травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 381,2 млрд гривень.

У цілому, за підсумками січня-листопада 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,3 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 4,54 трлн грн, у тому числі загального фонду – 3,54 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-листопаді 2025 року становили 593,1 млрд грн, з яких 55,8 млрд грн надійшло у листопаді.

Читайте популярне: Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2025 року становили 1,96 трлн грн, або 94,3 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 512,7 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 124,6 млрд грн ($2,26 млрд та €645,0 млн).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 242,1 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 1,44 трлн грн (або біля $34,7 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 997,6 млрд грн (або близько $24,0 млрд), зокрема:

854,94 млрд грн (€18,12 млрд) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

373,2 млрд грн (€7,95 млрд) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

7,95 млрд грн ($190,8 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);

11,6 млрд грн ($280 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту Програма Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE);

9,71 млрд грн (€200 млн) надходження коштів позики БРРЄ в рамках проекту «Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні» (HOME);

3,3 млрд грн ($80 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

0,96 млрд грн ($23 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

0,008 млрд грн ($0,21 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2025 року становили 570,9 млрд грн (94,2% плану), платежі з обслуговування – 319,9 млрд грн (98,2 % плану).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати