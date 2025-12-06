close-btn
Скільки грошей надійшло до держбюджету в листопаді 2025 — Мінфін

06.12.2025 13:00
Ольга Деркач

За оперативними даними Державної казначейської служби, за листопад 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 229,3 млрд гривень

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

  • 53 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 46 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 31,6 млрд грн –  податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 22,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано – 18 млрд грн);
  • 22,4 млрд грн – акцизного податку;
  • 4,7 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
  • 4,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
  • 3,3 млрд грн – частини чистого прибутку господарських організацій.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у листопаді цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 34,3 млрд гривень.

У цілому, за підсумками листопада 2025 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 321,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Фото: mof.gov.ua

Дані за січень-листопад 2025 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-листопад 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,33 трлн гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

  • 486,6 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
  • 324,6 млрд грн – ПДФО та військового збору;
  • 278,3 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 444,5 млрд грн, відшкодовано – 166,2 млрд грн);
  • 277,3 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 255 млрд грн – акцизного податку;
  • 67,8 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;
  • 49,7 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
  • 39,6 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку Національного банку України (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні–травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 381,2 млрд гривень.

У цілому, за підсумками січня-листопада 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,3 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 4,54 трлн грн, у тому числі загального фонду – 3,54 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-листопаді 2025 року становили 593,1 млрд грн, з яких 55,8 млрд грн надійшло у листопаді.

Фото: mof.gov.ua

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2025 року становили 1,96 трлн грн, або 94,3 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 512,7 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 124,6 млрд грн ($2,26 млрд та €645,0 млн).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 242,1 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 1,44 трлн грн (або біля $34,7 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 997,6 млрд грн (або близько $24,0 млрд), зокрема:

  • 854,94 млрд грн (€18,12 млрд) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);
  • 142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);
  • 373,2 млрд грн (€7,95 млрд) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;
  • 37,97 млрд грн (674 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;
  • 7,95 млрд грн ($190,8 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);
  • 11,6 млрд грн ($280 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту Програма Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE);
  • 9,71 млрд грн (€200 млн) надходження коштів позики БРРЄ в рамках проекту «Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні» (HOME);
  • 3,3 млрд грн ($80 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);
  • 0,96 млрд грн ($23 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
  • 0,008 млрд грн ($0,21 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2025 року становили 570,9 млрд грн (94,2% плану), платежі з обслуговування – 319,9 млрд грн (98,2 % плану).

