В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень

З 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР)

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2025 № 513, яким внесено зміни до Порядку надсилання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Мета – узгодження Порядку із положеннями Податкового кодексу України, окремими законодавчими актами, а також актуалізація форм податкових повідомлень-рішень.

Основні зміни:

врахування окремих правил сплати податкових зобов’язань під час воєнного стану

Якщо платник сплачує суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання ППР (форми «Р» та «Д»), штрафні (фінансові) санкції вважаються скасованими, а пеня не нараховується. При цьому нове ППР не складається;

ППР у разі ліквідації контролюючого органу

У разі ліквідації органу ДПС, який прийняв попереднє ППР, нове рішення оформлює контролюючий орган, що здійснює адміністрування податків, зборів, платежів платника податків;

оновлення форм ППР (додатки 1 – 30) з урахуванням нової нумерації

Читайте також: Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

Форми доповнено, зокрема:

уточненими підставами, у разі встановлення яких надсилається (вручається) ППР;

уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації;

оновленим форматом реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.

Додаткові зручності для платників

Відображення інформації про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов’язань.

QR-коди для швидкої та зручної сплати грошових зобов’язань.

Довідково

Наказ № 513 набирає чинності через 90 днів із дня його офіційного опублікування.

Документ опубліковано в «Офіційному віснику України» 28.11.2025, тому оновлений Порядок застосовуватиметься з 26.02.2026.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ