В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень

З 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР)
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2025 № 513, яким внесено зміни до Порядку надсилання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків
Мета – узгодження Порядку із положеннями Податкового кодексу України, окремими законодавчими актами, а також актуалізація форм податкових повідомлень-рішень.
Основні зміни:
- врахування окремих правил сплати податкових зобов’язань під час воєнного стану
Якщо платник сплачує суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання ППР (форми «Р» та «Д»), штрафні (фінансові) санкції вважаються скасованими, а пеня не нараховується. При цьому нове ППР не складається;
- ППР у разі ліквідації контролюючого органу
У разі ліквідації органу ДПС, який прийняв попереднє ППР, нове рішення оформлює контролюючий орган, що здійснює адміністрування податків, зборів, платежів платника податків;
- оновлення форм ППР (додатки 1 – 30) з урахуванням нової нумерації
Читайте також: Скільки грошей накопичилось на рахунках українців
Форми доповнено, зокрема:
- уточненими підставами, у разі встановлення яких надсилається (вручається) ППР;
- уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації;
- оновленим форматом реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.
Додаткові зручності для платників
- Відображення інформації про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов’язань.
- QR-коди для швидкої та зручної сплати грошових зобов’язань.
Довідково
Наказ № 513 набирає чинності через 90 днів із дня його офіційного опублікування.
Документ опубліковано в «Офіційному віснику України» 28.11.2025, тому оновлений Порядок застосовуватиметься з 26.02.2026.
