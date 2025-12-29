close-btn
В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень

29.12.2025 19:40
Микола Деркач

З 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР)

В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2025 № 513, яким внесено зміни до Порядку надсилання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Мета – узгодження Порядку із положеннями Податкового кодексу України, окремими законодавчими актами, а також актуалізація форм податкових повідомлень-рішень.

Основні зміни:

  • врахування окремих правил сплати податкових зобов’язань під час воєнного стану

Якщо платник сплачує суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання ППР (форми «Р» та «Д»), штрафні (фінансові) санкції вважаються скасованими, а пеня не нараховується. При цьому нове ППР не складається;

  • ППР у разі ліквідації контролюючого органу

У разі ліквідації органу ДПС, який прийняв попереднє ППР, нове рішення оформлює контролюючий орган, що здійснює адміністрування податків, зборів, платежів платника податків;

  • оновлення форм ППР (додатки 1 – 30) з урахуванням нової нумерації

Читайте також: Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

Форми доповнено, зокрема:

  • уточненими підставами, у разі встановлення яких надсилається (вручається) ППР;
  • уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації;
  • оновленим форматом реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.

Додаткові зручності для платників

  • Відображення інформації про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов’язань.
  • QR-коди для швидкої та зручної сплати грошових зобов’язань.

Довідково

Наказ № 513 набирає чинності через 90 днів із дня його офіційного опублікування.

Документ опубліковано в «Офіційному віснику України» 28.11.2025, тому оновлений Порядок застосовуватиметься з 26.02.2026.

