Spotify запускає чарти аудіокниг — Audiobook Charts

Spotify запускає Audiobook Charts, поки що для США та Великої Британії, повідомила компанія в п’ятницю. Подібно до чартів музики та подкастів, чарти аудіокниг оновлюватимуться щотижня та відображатимуть найпопулярніші аудіокниги загалом і за жанрами. Рейтинги формуються на основі поведінки слухачів та рівня взаємодії на стримінговій платформі, зазначає компанія

Нові чарти доступні як для безкоштовних, так і для платних користувачів у розділі аудіокниг. Їх можна знайти, натиснувши кнопку пошуку в застосунку та обравши вкладку Audiobooks, щоб перейти до відповідного хабу. Далі потрібно прокрутити сторінку до розділу Dive deeper, де й розміщені чарти.

Цей крок став черговою інвестицією Spotify у сегмент аудіокниг після офіційної підтримки формату у 2022 році.

Відтоді компанія продовжує розвивати напрям, додаючи нові функції. Серед них — інструмент Page Match, який дозволяє відсканувати сторінку паперової книги та миттєво перейти до відповідного місця в аудіоверсії, а також Audiobook Recaps — короткі аудіопідсумки, що допомагають згадати вже прочитане.

У Spotify заявили, що нові чарти аудіокниг принесуть користь як читачам, так і авторам: слухачі отримають надійний спосіб знаходити популярні тайтли, а автори та видавці — додаткові можливості для охоплення ширшої аудиторії.

«Як ми вже довели на прикладі чартів музики та подкастів, коли контент стає легшим для доступу, пошуку та споживання, попит зростає, — зазначив директор Spotify з партнерств та ліцензування аудіокниг Дункан Брюс у блозі компанії. — Ми раді поширити цей підхід і на аудіокниги, щоб надати користувачам, видавцям та авторам ще більше способів дізнаватися про те, що набирає популярності на Spotify, та зробити книги більш пов’язаними з культурою в режимі реального часу».

Варто зазначити, що Spotify не обмежується лише аудіокнигами. Нещодавно стримінговий гігант також вийшов на ринок продажу паперових книжок. Раніше цього місяця компанія оголосила, що користувачі у США та Великій Британії незабаром зможуть купувати друковані примірники книг безпосередньо в застосунку завдяки партнерству з Bookshop.org.

