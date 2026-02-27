МВФ затвердив нову програму фінансування для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) 26 лютого 2026 року схвалив для України нову чотирирічну програму в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 5,9 млрд СПЗ, що еквівалентно близько $8,1 млрд. Одразу після рішення Ради виконавчих директорів країна отримає перший транш у розмірі 1,1 млрд СПЗ, або $1,5 млрд

Загалом у 2026 році Україна може отримати чотири транші на суму 2,8 млрд СПЗ, що становить $3,8 млрд. Нова програма є частиною ширшого пакета міжнародної підтримки загальним обсягом $136,5 млрд.

Програма спиратиметься на результати EFF 2023 року, але водночас враховує виклики, пов’язані з тривалою війною. Її мета — зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, просунути структурні реформи та створити основу для стійкого післявоєнного відновлення й подальшої інтеграції до ЄС.

У МВФ зазначили, що нова програма сприятиме мобілізації пільгового фінансування від міжнародних партнерів для подолання проблем із платіжним балансом, відновлення середньострокової зовнішньої стійкості та забезпечення боргової стабільності як у базовому, так і в несприятливому сценаріях.

Виконання умов програми оцінюватиметься під час регулярних переглядів. Вона передбачає чіткі кількісні критерії ефективності та структурні маяки. У разі успішних мирних переговорів програму обіцяють оперативно переглянути.

Серед ключових макроекономічних пріоритетів — виважена фіскальна політика та посилення мобілізації доходів, зокрема через вирівнювання умов конкуренції та боротьбу з ухиленням від оподаткування. Також ідеться про закріплення цінової стабільності, запобігання зовнішнім дисбалансам, підвищення гнучкості обмінного курсу та збереження стабільності фінансового сектору.

Окремий блок стосується структурних реформ. Влада зобов’язалася посилити фіскальні інституції та податкове адміністрування, вдосконалити системи врядування й антикорупційні механізми, розвивати фінансову інфраструктуру та ринки капіталу для підтримки післявоєнного відновлення й зростання приватного кредитування.

Фінансовий розрив у $136,5 млрд на чотирирічний період планують покрити за рахунок донорської підтримки та полегшення боргового навантаження. Лише у 2026 році потреба становить $52 млрд. Її мають закрити за рахунок інструментів ЄС, фінансування ERA країн G7, двосторонньої допомоги та нової програми МВФ. Група офіційних кредиторів також погодилася продовжити мораторій на обслуговування боргу до завершення періоду надзвичайно високої невизначеності.

«Співпраця з МВФ — це «замковий камінь» міжнародної підтримки, завдяки їй відбувається консолідація зовнішнього фінансування. Водночас нова програма МВФ — це свідчення довіри міжнародної спільноти до економічної політики України та визнання нашої спроможності забезпечувати макроекономічну і фінансову стабільність навіть в умовах винятково високої невизначеності. Програма створює передумови для відновлення зовнішньоекономічної стійкості та подолання викликів, пов’язаних із війною, що триває, а також закладає основу для післявоєнної відбудови за будь-якого сценарію розвитку подій. Вона підтверджує незмінність курсу України в бік глибоких, системних реформ, належного врядування та європейської інтеграції — курс, який неможливо зупинити навіть у часи війни. Я вдячний нашим партнерам за підтримку та довіру», — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що ризики для програми залишаються надзвичайно високими. За її словами, успіх залежатиме як від подальшої міжнародної підтримки для закриття фіскальних і зовнішніх розривів, так і від рішучості української влади в реалізації структурних реформ.

Джерело: НБУ.