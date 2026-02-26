close-btn
Де в ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг

26.02.2026 18:40
Микола Деркач

У Європі оновили рейтинг країн із найвищими середніми зарплатами. Лідери пропонують привабливі доходи, однак водночас відзначаються високими податками та вартістю життя. Де платять найбільше та що це означає для трудових мігрантів — розбираємося

Фото: freepik.com

За даними Robin.jobs, перше місце посідає Люксембург. Середня річна зарплата тут становить близько €75 919. Високі доходи забезпечують розвинений фінансовий сектор та присутність міжнародних інституцій. Водночас країна входить до переліку найдорожчих у Європі за витратами на житло та повсякденні послуги.

До лідерів також належить Швейцарія. У великих містах на кшталт Цюриха та Женеви середня місячна зарплата сягає CHF 7 000, що еквівалентно приблизно €7 500. Високі показники формують банківська, фінансова та фармацевтична галузі. Деякі кантони пропонують відносно помірне податкове навантаження, що позитивно впливає на чистий дохід.

Серед скандинавських країн вирізняється Данія із середньою зарплатою €6 000–€6 400 на місяць до оподаткування. Однак значну частину доходу «з’їдають» податки, які фінансують розвинену систему соціального забезпечення.

У топ-10 також увійшли Норвегія із середнім показником €5 000–€5 500 на місяць, Австрія — €4 500–€4 700, Німеччина — близько €4 200, Бельгія та Нідерланди — у межах €3 800–€4 200. Фінляндія демонструє середній рівень близько €3 500 на місяць. Ірландія має нижчий загальний показник — близько €2 100–€2 200, однак технологічний сектор забезпечує значно вищі доходи для кваліфікованих спеціалістів.

Автори рейтингу наголошують: висока номінальна зарплата не завжди означає високий рівень добробуту. У багатьох країнах із найбільшими доходами одночасно фіксуються високі ціни на оренду житла, транспорт та медичні послуги. Тому при виборі країни для роботи важливо враховувати не лише розмір зарплати, а й купівельну спроможність, податкове навантаження та соціальні гарантії.

Таким чином, країни Західної та Північної Європи залишаються лідерами за рівнем оплати праці, однак остаточна привабливість для працівників та експатів залежить від балансу між доходами та витратами.

За матеріалами robin.jobs.

Рубрики: ГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовини
