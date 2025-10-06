close-btn
Де в ЄС найпростіше отримати громадянство

06.10.2025 18:30
Микола Деркач

Правила отримання громадянства суттєво різняться залежно від країни. Найдоступнішими залишаються Португалія, Ірландія, Франція та Нідерланди — з мінімальними строками проживання та помірними мовними вимогами

Фото: unsplash.com, freepik.com

За даними Relocate.me та ImmigrantInvest, більшість європейських держав вимагають від 5 до 10 років легального проживання перед поданням на громадянство. Водночас деякі країни мають спрощені процедури для тих, хто офіційно працює, навчається або інвестує в економіку.

Португалія: найгнучкіші умови

Португалія вважається однією з найбільш дружніх до мігрантів країн. Подати на громадянство можна вже через 5 років легального проживання, навіть без безперервного перебування в країні.

Потрібен лише базовий рівень мови — A2, який підтверджується простим тестом. Країна дозволяє подвійне громадянство, що робить її популярною серед тих, хто не хоче втрачати свій паспорт.

Крім того, Португалія має розвинені програми для фахівців і підприємців, що спрощує легалізацію через роботу або відкриття бізнесу.

Ірландія: англомовна альтернатива

Ще один привабливий варіант — Ірландія, де також потрібно 5 років проживання. Тут немає офіційного мовного тесту, адже володіння англійською вважається достатньою умовою інтеграції.

Ірландія визнає подвійне громадянство та активно залучає ІТ-фахівців і стартаперів. Основна перевага — спрощена натуралізація для тих, хто вже працює у країні на постійній основі.

Читайте також: Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

Франція: швидше для студентів

У Франції базовий термін проживання для отримання громадянства становить 5 років, але для тих, хто навчався у французьких університетах, його можуть скоротити до 2 років.

Необхідно підтвердити знання французької мови на рівні B1 і скласти інтеграційне інтерв’ю. Франція також визнає подвійне громадянство.

Країна приваблює великою кількістю грантів, програм стажувань і високим рівнем соціального захисту, однак бюрократичні процедури залишаються доволі складними.

Нідерланди: без бюрократії, але без подвійного громадянства

У Нідерландах на громадянство можна подавати через 5 років постійного проживання. Потрібно скласти іспит на знання мови та культури, який є обов’язковим для всіх претендентів.

Втім, держава майже не визнає подвійне громадянство, тож у більшості випадків доведеться відмовитися від іншого паспорта. Саме цей фактор робить країну менш привабливою, попри прості правила.

Цікаве по темі: Де в ЄС найвищі зарплати та скільки отримують українці

Інші країни: довший шлях

У Іспанії чи Бельгії стандартний термін становить 10 років проживання, у Швеції — 5 років, але з обов’язковим підтвердженням мови та інтеграційним тестом.

Деякі держави мають додаткові вимоги щодо фінансової стабільності або обов’язкового проживання на території країни не менше 183 днів на рік.

Що варто врахувати

«Простота» натуралізації часто залежить не лише від законів, а й від практики їх застосування.

Більшість країн ЄС вимагають доказів інтеграції, стабільного доходу та відсутності порушень міграційного режиму. Важливим також є статус проживання: тимчасова віза не рахується, лише постійний дозвіл (residence permit або permanent residency).

Фахівці радять враховувати не лише термін проживання, а й податкові зобов’язання, адже нове громадянство може вплинути на обов’язок декларувати доходи по всьому світу.

Допоміжні матеріали immigrantinvest.com, relocate.me.

Рубрики: ЄвропаЄвросоюзЛайфхакиСвітНовини
