Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail

Компанія Google підготувала різдвяний «подарунок» для користувачів Gmail, які змушені користуватися незручними або адресами електронної пошти, створеними ще у школі

Після багаторічних запитів компанія нарешті дозволила власникам акаунтів замінювати поточну адресу з доменом @gmail.com на нову — при цьому всі дані та сервіси залишаться на місці.

Втім, оновлені правила щодо зміни адреси поки з’явилися лише у гінді-версії сторінки підтримки. Це може означати, що запуск розпочнеться в Індії або на гінді-мовних ринках.

У довідці зазначено, що функцію поступово відкриватимуть для всіх користувачів, тобто з часом вона стане доступною в усьому світі. Але цей процес може зайняти певний час.

На англомовній сторінці підтримки поки зберігається старе формулювання: адреси @gmail.com «зазвичай не можна змінити».

Як працюватиме зміна адреси

За новими правилами після зміни адреси користувач автоматично збереже стару адресу як псевдонім. Листи, надіслані на попередню пошту, й надалі надходитимуть у вхідні. Крім того, стару адресу можна буде використовувати для входу в сервіси Google — зокрема Drive, Maps та YouTube.

Раніше тим, хто хотів отримати нову Gmail-адресу, доводилося створювати окремий акаунт і вручну переносити дані. Це був складний і ризикований процес, який міг зламати інтеграції з сторонніми застосунками.

Google зазначає, що після оновлення адреси всі наявні дані — фото, повідомлення та електронні листи — залишаться без змін. Також користувачі зможуть у будь-який момент знову використати стару адресу електронної пошти свого Google-акаунта — про це йдеться в автоматичному перекладі гінді-сторінки підтримки.

Після зміни Gmail-адреси користувачі не зможуть створити ще одну нову адресу протягом наступних 12 місяців. Також обрану нову адресу не можна буде видалити.

