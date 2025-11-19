Google презентувала нову ШІ-модель Gemini 3

Google оголосила про запуск Gemini 3 — нового покоління своєї флагманської моделі штучного інтелекту, яку компанія називає найінтелектуальнішою та найточнішою серед усіх попередніх. Презентація супроводжувалася зверненням генерального директора Google та Alphabet Сундара Пічаї

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Він нагадав, що майже два роки тому компанія розпочала еру Gemini — одну з найдовготриваліших і наймасштабніших науково-продуктових ініціатив. За цей час Google бачить стрімкий ріст використання ШІ. AI Overviews у Пошуку сьогодні мають 2 млрд користувачів на місяць, додаток Gemini — понад 650 млн, а понад 13 млн розробників створили сервіси на базі генеративних моделей Google.

Пічаї пояснив, що такого масштабу компанія досягає завдяки повному стеку інновацій — від власної інфраструктури та досліджень до продуктів, якими користуються мільярди людей. Кожне покоління Gemini розширювало межі можливого.

Попередні ключові віхи виглядають так:

Gemini 1 принесла прорив у мультимодальності та роботі з довгим контекстом.

Gemini 2 заклала основу для агентних можливостей і складного міркування.

Gemini 2.5 Pro понад пів року утримувала лідерство в рейтингу LMArena.

Читайте також: Berkshire Баффета купила частку в Alphabet (Google) на $4,3 млрд

Gemini 3 поєднує всі ці здобутки та виходить на новий рівень розуміння нюансів. Модель краще визначає намір користувача, точніше працює зі складними, багаторівневими запитами та демонструє глибше міркування — від аналізу творчих концепцій до розбору структурованих проблем. У Google кажуть, що ШІ вперше переходить від «читання текстів» до «читання ситуації».

Із запуском Google відразу інтегрує модель у масштабні сервіси. Gemini 3 доступна у Пошуку в режимі AI Mode, де відповідає за складніше міркування та нові інтерактивні сценарії. Це перший випадок, коли компанія впровадила нову модель у Пошук у день релізу.

Окрім цього, Gemini 3 вже працює у додатку Gemini, у платформах AI Studio та Vertex AI, а також у новій системі агентної розробки Google Antigravity. Компанія підкреслює, що йдеться не лише про приріст точності чи швидкості — модель має стати основою для інтелектуальних агентів та розширеної персоналізації.

Google заявляє, що Gemini 3 продовжать удосконалювати. Модель розглядають як базу для продуктів наступних років та інструмент, який дозволить користувачам і розробникам створювати складніші та масштабніші рішення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google створить ШІ-центри в космосі: проєкт Suncatcher

Google оголосила про прорив у квантових обчисленнях

Google запустив ШІ-платформу для бізнесу