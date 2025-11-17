Berkshire Баффета купила частку в Alphabet (Google) на $4,3 млрд

Berkshire Hathaway Воррена Баффета здійснила нову інвестицію в Alphabet (материнська компанія Google), яка станом на кінець вересня стала десятою за розміром часткою в акціонерному портфелі конгломерату

Berkshire оприлюднила дані про частку в Alphabet на $4,3 млрд на кінець третього кварталу — неочікуваний крок, з огляду на традиційну філософію інвестування Баффетта та його стриманість щодо високотехнологічних компаній із швидким зростанням. Хоча Berkshire вже багато років володіє акціями Apple, Баффет називав її радше виробником споживчих товарів, а не чистою технологічною компанією.

Ймовірно, купівлю зробили менеджери з інвестицій Berkshire Тодд Комбс або Тед Вешлер, які активніше працюють з технологічними компаніями. Один із них відкрив позицію в Amazon ще у 2019 році, і Berkshire досі володіє акціями e-commerce компанії на $2,2 млрд. Alphabet стала одним із найяскравіших переможців року: її акції зросли на 46%. Стійкий попит на штучний інтелект забезпечив сильний імпульс у хмарному бізнесі Alphabet.

Баффет раніше зізнавався, що «прогавив» можливість, не інвестувавши в Google на ранньому етапі, хоча і розумів потенціал компанії у сфері реклами. Підрозділ Berkshire — Geico, що займається автострахуванням, був одним із перших клієнтів Google і платив пошуковій системі 10 доларів за кожне натискання на рекламу.

Скорочення позиції в Apple та Bank of America

Berkshire продовжила зменшувати свою величезну позицію в Apple, скоротивши її ще на 15% за квартал — до $60,7 млрд.

У 2024 році Баффет пішов на різке скорочення частки в Apple, продавши дві третини акцій, якими володіла Berkshire, — крок, що здивував інвесторів, адже Баффет відомий довгостроковим підходом. Berkshire урізала частку і в другому кварталі цього року. Попри постійні продажі, виробник iPhone залишається найбільшою позицією в портфелі Berkshire.

Конгломерат також скоротив свою частку в Bank of America на 6% — до ставки трохи меншої ніж $30 млрд. Berkshire зменшила володіння Verisign й DaVita у третьому кварталі. Компанія вже 12 кварталів поспіль залишається чистим продавцем акцій.

Нагадаємо, що 95-річний Баффет залишає посаду CEO наприкінці року, а керівництво перейме його давній заступник Ґреґ Абель. Інвестори уважно стежать за позиціонуванням Berkshire у пошуках сигналів щодо наступної епохи лідерства та можливих змін в інвестиційній стратегії компанії.

