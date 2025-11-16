close-btn
Аналітики J.P. Morgan назвали дату, коли золото досягне $5 000

16.11.2025 10:00
Микола Деркач

За оцінками J.P. Morgan Private Bank, вартість золота може перевищити $5 000 за унцію наприкінці 2026 року. Основним чинником зростання стане активна купівля з боку центробанків, особливо в економіках, що розвиваються

Фото: pexels.com

Алекс Вулф, глобальний керівник напрямів макростратегії та стратегії фіксованого доходу у J.P. Morgan Private Bank, прогнозує, що золото може подорожчати до $5 200-$5 300 за унцію. Якщо реалізується верхня межа прогнозу, це означатиме приблизно 27% зростання від поточної ціни металу на рівні $4 143.

Вулф пов’язує очікуване зростання з підвищеним попитом центробанків на золото як інструмент збереження вартості та диверсифікації резервів, особливо у країнах, що розвиваються.

Зростання покупок центробанків

За останні два роки саме дії центробанків стали ключовим драйвером стрімкого подорожчання золота, яке в жовтні оновило рекорд, перевищивши $4 380 за унцію, перш ніж відкотитися вниз.

Попри незначне скорочення купівлі на тлі високих цін, Вулф очікує, що центробанки і надалі нарощуватимуть резерви. За даними World Gold Council, вони додали 634 тонн золота станом на вересень 2025 року — значно більше за рівні, характерні до 2022 року.

Читайте також: Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст

Особливо помітну роль у цьому процесі відіграє Китай, який прагне зменшити залежність від фінансових ринків, орієнтованих на США.

World Gold Council також прогнозує, що у 2025 році центробанки придбають від 750 до 900 тонн золота, що підтримуватиме попит.

Золото повернуло бичачий імпульс після короткочасного падіння. Метал піднявся до найвищого рівня майже за три тижні на тлі очікувань щодо зниження ставки ФРС у грудні та прогресу в завершенні призупинення роботи уряду США.

Показники економічної активності, включно з даними щодо зайнятості поза сільським господарством, були відкладені через блокування роботи уряду. З відновленням його роботи інвестори очікують більшої визначеності щодо економічних перспектив США та подальших рішень Федеральної резервної системи.

Золото може обвалитися на 30% — аналітик Bloomberg

Світовий борг перевищить рівень після Другої світової до 2029 року

Біткоїн обвалився нижче $96 000: що далі

За матеріалами finbold.com.

