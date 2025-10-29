Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст

Біткоїн (BTC) може стояти на порозі потужного зростання, яке тимчасово позбавить золото статусу головної «тихої гавані», адже інвестори починають переводити капітал у найбільшу криптовалюту, вважає економіст Генрік Зеберг

За його технічним аналізом, співвідношення «Біткоїн до золота» готується до параболічного стрибка перед тим, як досягти вершини циклу. Це може призвести до короткострокових збитків для биків на золоті.

Зеберг зазначив, що сила Біткоїна відносно золота формує розширену модель хвиль Елліотта, яка зараз входить у п’яту, фінальну хвилю багаторічного циклу.

Ця модель свідчить, що найближчими тижнями Біткоїн може суттєво перевершити золото, а співвідношення BTC/Gold наблизиться до рівня розширення Фібоначчі 1,618 — показника, який історично асоціюється з ринковою ейфорією та подальшою втомою.

Згідно з прогнозом, відносна вартість Біткоїна щодо золота може піднятися до верхньої межі довгострокового висхідного каналу — приблизно у діапазоні 70–75. Ця зона збігається з ключовими рівнями Фібоначчі та, за оцінкою Зеберга, стане орієнтиром «вершини BTC».

Після досягнення цього рівня економіст очікує різкий розворот — сигнал потенційного послаблення Біткоїна та відновлення домінування золота.

Водночас індекс відносної сили (RSI) залишається у ширшому спадному тренді, що може свідчити: будь-яке короткострокове зростання стане останнім ривком перед масштабною корекцією.

Подібні розбіжності вже неодноразово сигналізували про переломні моменти — зокрема, на піках Біткоїна у 2021 та середині 2024 року.

Короткостроковий ризик на користь крипторинку

Нині Зеберг очікує, що цей рух розгорнеться у межах короткої «risk-on» фази, сприятливої для криптовалют, після якої настане різкий розворот і золото знову зміцнить позиції, коли ринки перейдуть у «risk-off» режим.

Цей прогноз з’явився на тлі підвищеної волатильності обох активів. Зокрема, Біткоїн торгується трішки вище за підтримку $110 000, але демонструє зростання купівельного тиску на тлі оптимізму щодо можливої торговельної угоди між США та Китаєм.

Водночас золото, після стрімкого зростання у 2025 році до нових максимумів понад $4 000, зіткнулося з відтоком капіталу. Деякі аналітики попереджають про ризик глибокого обвалу.

