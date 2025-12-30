Скільки Кійосакі втратив грошей, продавши срібло заради Біткоїна

Рішення автора бестселера з особистих фінансів Роберта Кійосакі на початку цього року перейти зі срібла в Біткоїн (BTC), схоже, виявилося прорахунком

Зокрема, автор книжки «Багатий тато, бідний тато» оголосив про плани продати дорогоцінний метал — цікавий поворот, з огляду на його багаторічну підтримку срібла. Відтоді срібло зросло в ціні та увійшло до числа найуспішніших активів року.

У відео на YouTube, опублікованому 25 січня 2025 року, Кійосакі заявив, що обмінює свої запаси срібла, щоб купити більше Біткоїнів, пояснивши: хоча метал добре служив йому протягом більшої частини інвестиційного життя, BTC є «поколіннєвим» зсувом у грошовій системі.

На момент цих заяв срібло торгувалося приблизно по $30 за унцію. Відтоді срібло продемонструвало потужне зростання — піднялося більш ніж на 140% від цих рівнів і, станом на момент написання матеріалу, торгується близько $74 за унцію.

Хоча він не уточнив, який обсяг продав, для розуміння масштабу угоди: за кожні 1 000 унцій, проданих майже по $30, зростання срібла до $74 означає приблизно $44 000 нереалізованого прибутку.

Підтримка срібла з боку Кійосакі

Кійосакі послідовно просував срібло як доступні «гроші для людей», часто закликаючи пересічних інвесторів накопичувати метал як захист від інфляції, знецінення валют і зростання державного боргу.

Він неодноразово підкреслював доступність срібла порівняно із золотом і вказував на його важливу промислову роль як ключовий чинник довгострокової цінності. Тому його рішення скоротити частку срібла виглядає помітним — навіть за його власними мірками.

Перехід Кійосакі не подавався як відмова від срібла як такого, а радше як прояв дедалі більшої терміновості щодо Біткоїна.

Інвестор не раз стверджував, що безпрецедентні рівні державних запозичень і «друку грошей» сприяють активам поза традиційною фінансовою системою, і він вважає Біткоїн найочевиднішим бенефіціаром цієї тенденції — особливо для молодших поколінь.

На момент продажу Біткоїн суттєво зростав, отримуючи підтримку на тлі очікувань адміністрації Дональда Трампа, більш дружньої до криптовалют.

Окрім срібла та Біткоїна, фінансовий педагог також радив інвестувати в золото, зазначаючи, що ці активи ідеально підходять для збереження капіталу, водночас попереджаючи про майбутній економічний обвал.

У цьому контексті він очікує, що протягом наступних 12 місяців срібло різко подорожчає, і прогнозує ціну $200 до кінця 2026 року.

За матеріалами finbold.com.