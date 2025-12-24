Роберт Кійосакі попередив, що історія з гіперінфляцією скоро повториться

Роберт Кійосакі знову заявив, що економіка США рухається до знайомого, але небезпечного сценарію. На його думку, нещодавні зниження відсоткових ставок прискорюють цикл, який зрештою карає звичайних працівників і винагороджує власників активів

Виступаючи на YouTube-каналі Rich Dad разом із Меттью Сіменом, автор книги бестселера «Багатий тато, бідний тато» сказав, що зростання споживчої заборгованості та нове пом’якшення монетарної політики є ранніми ознаками того, що інфляційний тиск наростає «під поверхнею».

«Ми не бачимо людей з тачками грошей (відсилка до гіперінфляції у Веймарській Німеччині). Натомість ми бачимо кредитні картки, — сказав він. — Середній американець сьогодні має баланс на кредитній картці $3 600 під 22% чи щось таке».

За словами Кійосакі, сучасна інфляція вже не виглядає як приклади з підручників історії, але її наслідки не менш руйнівні.

«Ми її не спалюємо, ми не запускаємо з нею повітряні змії, ми не робимо всього цього, — сказав він. — Але історія повторюється просто зараз, тож, будь ласка, будьте обережні».

Зниження ставок і страхи інфляції

Кійосакі прямо вказав на монетарну політику як на ключовий чинник ризику та застеріг, що подальше пом’якшення може прискорити падіння купівельної спроможності.

«Джером Пауелл, зараз 2025 рік, — сказав він. — Просто чергове зниження відсоткових ставок означає, що гіперінфляція вже не за горами. Тож потрібно буде дедалі більше грошей, щоб купувати дедалі менше».

Хоча термін «гіперінфляція» часто є предметом дискусій серед економістів, автор уже давно стверджує, що тривале знецінення валюти непропорційно б’є по найманих працівниках та заощадниках, особливо по тих, хто залежить від фіксованого доходу або пенсійних рахунків.

Власники активів виграють, а працівники відставатимуть

Натомість, за словами фінансового гуру, ті, хто володіє матеріальними активами та активами, що генерують дохід, опиняються у виграшній позиції за умов зростання цін.

«Хороша новина в тому, що багаті стануть ще багатшими, бо в них є справжні активи, — сказав він. — Якщо у вас є золото, срібло або Біткоїн, ви станете багатшими. Ви володієте нерухомістю, яка приносить дохід, — ви станете багатшими. У вас є худоба — ви станете багатшими».

Натомість він попередив, що традиційна модель зайнятості та пенсійні інструменти майже не захищають в інфляційному середовищі.

«Але якщо у вас звичайна робота та пенсійні виплати, ви, ймовірно, збіднієте», — сказав Кійосакі.

За матеріалами finbold.com.