Скільки коштів на банківських рахунках українців

25.02.2026 18:10
Микола Деркач

Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 612,9 млрд грн, що приблизно на 234,6 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2026 року:

  • вклади у національній валюті – 1057,8 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті – 555,1 млрд грн.
Фото: fg.gov.ua

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,6%. Сума їх вкладів склала 187,8 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 лютого 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Фото: fg.gov.ua

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Фото: fg.gov.ua

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Фото: fg.gov.ua

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 лютого 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 60 банків.

