BlackRock інвестував $250 млн у ці дві криптовалюти

BlackRock, найбільший у світі керуючий активами 17 березня, придбав криптовалюти на суму близько $250 млн — Біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH) — через свої спотові крипто-ETF

Зокрема, фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) залучив $169,34 млн, тоді як Shares Ethereum Trust (ETHA) отримав $81,70 млн чистих надходжень, згідно з останніми даними SoSoValue.

Загалом за той день Bitcoin-ETF зафіксували припливи на рівні приблизно $199,37 млн, а Ethereum-ETF — близько $138,25 млн.

BlackRock досі лідирує серед Bitcoin-ETF, але Strategy скорочує відставання

Попри те, що BlackRock залишається лідером серед інституційних власників Біткоїна, нові дані свідчать: компанія Strategy під керівництвом Майкла Сейлора вже майже наздогнала його.

Наразі Strategy володіє 761 068 BTC на суму близько $56,2 млрд. Для порівняння, у BlackRock — 782 170 BTC вартістю $57,79 млрд, тобто різниця становить лише 21 102 BTC.

Скорочення розриву сталося після великої покупки, про яку повідомили на початку тижня. У звіті Form 8-K до Комісії з цінних паперів і бірж США Strategy розкрила придбання 22 337 BTC у період з 9 по 15 березня на суму приблизно $1,57 млрд.

Ця угода стала найбільшою покупкою Біткоїна для Strategy з січня, коли компанія інвестувала в актив близько $2,1 млрд.

Попит інституцій на крипто-ETF підтримує відновлення ринку

Зростаючий інституційний попит також підсилює нещодавнє відновлення Біткоїна. За останній тиждень його ціна зросла на 6,8% — до $74 200, випередивши як золото, так і основні фондові індекси, попри триваючу геополітичну напруженість на Близькому Сході.

Зростання інтересу також посилює тиск на купівлю, оскільки стабільні чисті припливи безпосередньо зменшують доступну ліквідність для продажу.

Водночас інвестиції в Біткоїн продовжують розширюватися не лише через ETF, а й через корпоративні баланси та гаманці з низькою активністю, що свідчить про ширший структурний зсув у бік довгострокового накопичення активу.

Джерело: Finbold.