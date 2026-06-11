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НБУ відкликав ліцензію у ломбарду

11.06.2026 10:20
Ольга Деркач

Національний банк України відкликав ліцензію на діяльність ломбарду у Повного Товариства «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук І Компанія»». Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг

НБУ відкликав ліцензію у ломбарду

Фото: НБУ

Як повідомили в НБУ, ломбард втратив право надавати кошти та банківські метали у кредит у вигляді ломбардних кредитів через невиконання вимог регулятора щодо усунення раніше виявлених порушень законодавства.

Йдеться про захід впливу, який Національний банк застосував до установи ще 20 квітня 2026 року. Тоді регулятор зобов’язав компанію усунути порушення, виявлені під час нагляду, та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 12 травня.

Однак, за даними НБУ, ломбард не виконав цю вимогу. Зокрема, компанія не надала на запит регулятора інформацію, пояснення, документи або їх копії, що стосуються її діяльності. У Нацбанку зазначили, що така поведінка свідчить про невиконання встановлених вимог.

У результаті регулятор застосував більш жорсткий захід впливу — відкликання ліцензії на діяльність ломбарду.

Рішення про відкликання ліцензії було ухвалене 8 червня 2026 року. Воно набирає чинності з моменту доведення його до відома ПТ «Ломбард Платинум Скарб».

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Після втрати ліцензії компанія більше не має права здійснювати діяльність ломбарду та надавати ломбардні кредити. Такі рішення є частиною наглядової діяльності Національного банку на ринку небанківських фінансових послуг і застосовуються у випадках, коли учасники ринку не виконують законні вимоги регулятора або не усувають виявлені порушення у встановлені строки.

За даними НБУ, контроль за виконанням вимог законодавства та нормативних актів залишається одним із ключових інструментів забезпечення прозорої роботи небанківського фінансового сектору та захисту інтересів споживачів фінансових послуг.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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