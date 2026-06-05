Міжнародні резерви України скоротилися — НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року становили $45,73 млрд. За підсумками травня їхній обсяг скоротився на 5,2%, свідчать попередні дані Національного банку України

У регуляторі пояснили, що основними причинами зниження резервів стали валютні інтервенції НБУ для підтримки ринку та виплати за державним боргом в іноземній валюті. Водночас обсяг резервів залишається достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку та покриття потреб країни в імпорті.

Найбільший вплив на динаміку резервів мали операції Національного банку на валютному ринку. У травні НБУ продав $3,13 млрд, що на 12,4% менше порівняно з квітнем. Таким чином регулятор продовжував компенсувати структурний дефіцит валюти на міжбанківському ринку.

Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ протягом місяця надійшло $599,2 млн. Із цієї суми $498,8 млн було отримано через рахунки Світового банку, ще $100,4 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

За обслуговування та погашення державного боргу Україна спрямувала $126,2 млн. Зокрема, $12,9 млн було виплачено Світовому банку, $7,9 млн — за валютними ОВДП, ще $105,4 млн отримали інші кредитори.

Окремо Україна здійснила платіж на користь Міжнародного валютного фонду в розмірі $274,9 млн.

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Частково скорочення резервів компенсувала переоцінка фінансових інструментів. Через зміну ринкової вартості активів, курсові коливання та вплив інших факторів обсяг резервів зріс на $441,9 млн.

Попри травневе зниження, міжнародні резерви залишаються на високому рівні. За оцінками НБУ, їхнього поточного обсягу достатньо для фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви є одним із ключових показників фінансової стійкості держави. Вони використовуються для підтримки стабільності валютного ринку, виконання міжнародних зобов’язань країни та зміцнення довіри інвесторів до економіки.

НБУ оприлюднює попередні дані щодо міжнародних резервів щомісяця до сьомого числа місяця, наступного за звітним, а уточнені показники — до 21 числа.

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Джерело: НБУ.