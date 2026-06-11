Головний конкурс digital-комунікацій в Україні IAB MIXX Awards 2026 оголосив переможців

У Києві оголосили переможців IAB MIXX Awards 2026 – одного з головних конкурсів у сфері digital-комунікацій в Україні. Премія відзначає найсильніші маркетингові та технологічні кейси року. IAB MIXX Awards є частиною Ukrainian Creative Stories та входить до Національного рейтингу креативності та майстерності України сезону 2026

Гран-прі конкурсу цього року отримав проєкт Banking Odyssey, реалізований monobank | Universal Bank у категорії Digital Experience (A04, блок General Digital Directions).

Цьогоріч конкурс зібрав понад 300 заявок від 49 компаній та агенцій. Роботи оцінювали вісім команд журі, до складу яких увійшло понад 200 провідних експертів ринку. До фінальних списків потрапили проєкти, що продемонстрували найвищий рівень реалізації, ефективність і нестандартні підходи до комунікацій.

Головні переможці

Золоті нагороди цьогоріч отримали проєкти, які продемонстрували не лише креативність, а й сильну стратегічну складову.

У категорії A – General Digital Directions одразу кілька нагород отримали кейси з соціальною та інноваційною складовою. Зокрема, проєкт GREEN KFC від Media First Ukraine для KFC Ukraine здобув золото в категорії Integration between the media, показавши ефективний приклад комплексної медіаінтеграції.

Найбільшу кількість золотих нагород серед кейсів отримав проєкт Anomalous Collaboration Rockets, реалізований Rockets. Growth R&D спільно з ДСНС України та GSC Game World. Він здобув одразу три золоті відзнаки – у категоріях Games and eSports, Public Service та Information Campaign. Кейс відзначили за інноваційний підхід до комунікації та потужний соціальний вплив.

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У блоці C – AdTech and Technology Tools перемогу здобув кейс PrivatBank: Don’t Wait. Act., реалізований Performics Ukraine для ПриватБанку. Проєкт був відзначений за ефективне використання даних і точний маркетинг.

У категорії E – SMM золото також отримав GREEN KFC за проєкт, сфокусований на соціальних мережах, що підтвердило його багатоканальну ефективність.

У блоці F – Influencer Marketing перемогли кампанії, які продемонстрували новий рівень взаємодії з аудиторією через лідерів думок. Серед них – Tourniquet of Care, реалізований HAVAS Red, де військовий турнікет перетворився на символ турботи та підтримки. Ще один переможець – кампанія 25 Years. 25 Million: Cosmic Fundraising for Drone Interceptors від Нової пошти, яка поєднала соціальну відповідальність і масштабний фандрейзинг.

Тренди року: ефективність, соціальний вплив та інтеграція

Цьогорічні результати IAB MIXX Awards демонструють ключові тренди ринку:

зростання ролі соціально значущих кампаній;

активне використання гейміфікації та колаборацій;

фокус на data-driven підходах;

інтеграція комунікацій у різних каналах.

Повний список переможців доступний за посиланням.

Конкурс ще раз підтвердив: український digital-ринок не лише адаптується до викликів, а й задає нові стандарти ефективності та креативності.

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