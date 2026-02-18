Нова пошта вийшла на ринок США

Нова пошта розширила міжнародну присутність і почала працювати у США — це 17-та країна за межами України, де вже доступні її сервіси. Компанія запустила доставку документів і посилок вагою до 30 кг зі США в Україну у партнерстві з UPS

Відправлення приймають через понад 6 000 пунктів UPS Store по всій країні. Оформити міжнародну доставку можна онлайн на сайті або в мобільному застосунку Нової пошти. Термін доставки — від 7 днів.

Окремо компанія повідомила про промо для клієнтів у США: після реєстрації на сайті можна отримати знижку 15% на доставку зі США в Україну.

Як відправити посилку зі США в Україну:

зареєструйтеся на сайті та отримайте 15% знижку на доставку;

створіть міжнародне відправлення онлайн у застосунку або на сайті;

оплатіть зручним способом;

отримайте унікальний QR-код;

запакуйте посилку та принесіть її в будь-який UPS Store;

покажіть оператору QR-код і передайте посилку.

Цікаве по темі: Скільки заробила Нова пошта у 2025 — підсумки року

За словами Вячеслава Климова, співвласника групи компаній NOVA, запуск доставки з США в Україну у партнерстві з UPS — стратегічний крок у розвитку присутності на ринку США, який дозволяє масштабувати сервіс і швидше реагувати на потреби клієнтів.

У планах Нової пошти — скорочення термінів доставки до 5 днів, розвиток адресної доставки та відкриття франчайзингових відділень у великих містах США.

Нагадаємо, що Нова пошта закрила дев’ять відділень у Польщі. У 2025 році Нова пошта припинила роботу шести відділень у Польщі. Ще три точки обслуговування були закриті раніше — у 2023–2024 роках. Закриття окремих відділень є частиною процесу коригування мережі в Польщі. Такий підхід, за словами представників Нової пошти, дає змогу сформувати систему відділень і альтернативних сервісних точок, яка краще відповідає реальним потребам клієнтів.

Джерело: Нова пошта.