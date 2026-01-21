Скільки заробила Нова пошта у 2025 — підсумки року

У 2025 році група компаній Nova Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова здійснила 522 млн доставок, з них 29 млн — міжнародних (+10% до 2024 року)

Про це в Telegram повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що у 2025-му році Nova збільшила виторг на 21% – до 54+ млрд грн. Прибуток — 2,6 млрд грн.

Мережа зросла на 12 248 нових точок по всій країні — навіть на прифронтових територіях (+2 195 відділень та +10 053 поштоматів). Загалом це вже понад 50 тисяч відділень і поштоматів (15 817 відділень і 34 186 поштоматів).

За рік компанія сплатила 16,2 млрд грн податків і зборів до бюджету (+33% до 2024 року або +4,1 млрд грн). Окремо — понад 1 млрд грн на благодійність і щоденна безкоштовна доставка гуманітарних відправлень для військових (2,7 млн посилок, що означає +42% до 2024 року).

Читайте також: Нова пошта доручила перевірку відділень штучному інтелекту

Також у пресслужбі підкреслили +4 млрд грн капітальних інвестицій в Україні:

492 млн грн — сортувальні лінії та хаби;

545 млн грн — транспорт і БДФ-контейнери.

Нагадаємо, що Нова пошта призначила нового керівника в Польщі. Керувати польським бізнесом Nova Post тепер буде Якуб Каронь. Це вперше група співвласників Володимира Поперешнюка та В’ячеслава Климова запросила на позицію CEO локального управлінця. Рішення вписується у стратегію розширення міжнародної присутності компанії на ринках Європи.

Раніше ми писали, що Нова пошта оголосила про намір активніше розвивати свій бізнес у США. У компанії планують не просто збільшувати обсяги відправлень, а й формувати повноцінну власну інфраструктуру, яка буде орієнтована саме на доставку українських товарів до американських споживачів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot

ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025