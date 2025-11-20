Нова пошта підвищить тарифи з 1 грудня 2025

Нова пошта оновлює вартість частини послуг. Доставка окремих категорій відправлень подорожчає на 5 – 20 гривень. Це стосується документів та посилок, що перевозяться локально та між містами

Про це Нова пошта повідомила у розсилці своїм клієнтам

Що саме змінюється

Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кілограмів. При цьому, змінюються тарифи на доставку документів між відділеннями:

локально — 60 грн (раніше 65 грн);

по Україні — 70 грн (раніше 65 грн).

Оновлені локальні тарифи (у межах міста):

до 2 кілограмів — 60 грн (без змін);

до 10 кілограмів — 100 грн (раніше 90 грн);

до 30 кілограмів — 160 грн (раніше 140 грн).

Доставка по Україні:

до 2 кілограмів — 80 грн (без змін);

до 10 кілограмів — 120 грн (раніше 110 грн);

до 30 кілограмів — 180 грн (раніше 160 грн).

Також при отриманні документів або посилок у поштоматі потрібно буде доплатити 10 грн.

Додаткові оновлення тарифів:

для відправлень понад 120 сантиметрів або без коробки — +100 грн;

для палетів — 50 – 250 грн;

для шин та дисків — +15 – 50 грн.

Інші новини компанії

Нова пошта тестує нове покоління поштоматів із різними типами осередків — пластиковими, пінопластовими та кастомними дроп-боксами. Частину з них планують оснащувати кавомашиною та холодильником для снеків.

З 1 січня 2026 року компанію очолить Євген Тафійчук, який змінить Олександра Бульбу. Тафійчук працює у Новій пошті з 2012 року, пройшовши шлях від вантажника до операційного директора.

Торік компанія модернізувала поштомати, зробивши їх автономними до 16 годин завдяки сонячним панелям та акумулятору. Нові моделі отримали зарядні пристрої для телефонів, Wi-Fi та посилений антивандальний захист.

