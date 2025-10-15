close-btn
Нова пошта призначила нового CEO

15.10.2025 15:40
Ольга Деркач

Нова пошта оголосила про оновлення у вищому керівництві. Із 1 січня 2026 року посаду генерального директора компанії обійме Євген Тафійчук, який наразі виконує обов’язки операційного директора

Фото: freepik.com

Про кадрові зміни повідомили у пресслужбі компанії в Telegram.

До завершення 2025 року обов’язки СЕО продовжить виконувати чинний керівник — Олександр Бульба. Наступні два з половиною місяці він працюватиме разом із Євгеном Тафійчуком за моделлю selected & acting CEO, аби забезпечити поступову передачу повноважень і безперервність управління компанією.

«Конкурс на посаду був відкритим. Ми розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями міжнародних компаній. У фінал вийшли троє — два зовнішніх і один внутрішній. Ми пишаємося, що обрали лідера, який зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього», — прокоментував співвласник Нової пошти В’ячеслав Климов.

Новопризначений генеральний директор заявив, що не планує змінювати стратегічні пріоритети компанії, а зосередиться на подальшому розвитку ключових напрямів.

Цікаве по темі: Нова пошта планує розширення в США

«Я продовжу концентруватися на головних стратегічних напрямках розвитку — FAST, EASY, SAFE. Наші пріоритети залишаються незмінними: безкомпромісна якість сервісу, розвиток компанії в Україні та за її межами. Вірю, що саме ставлення до клієнтів і увага до деталей визначають рівень нашої роботи», — зазначив Євген Тафійчук.

Євген Тафійчук працює в Новій пошті з 2012 року. Свою кар’єру він почав із посади вантажника, а вже за рік отримав першу керівну позицію. За час роботи він пройшов усі етапи професійного зростання — від операційного менеджера до топменеджера, який відповідав за масштабну трансформацію кур’єрської доставки, розширення мережі відділень удвічі та прискорення процесів обробки відправлень.

З 2021 по 2024 рік Тафійчук обіймав посаду операційного директора не лише в Україні, а й у європейському підрозділі Нової пошти. Його досвід і глибоке розуміння внутрішніх процесів компанії стали визначальними у прийнятті рішення про його призначення на найвищу керівну посаду.

