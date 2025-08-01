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Скільки заробила Нова пошта у 2025 — звіт

01.08.2025 19:00
Микола Деркач

У січні-червні 2025 року група Nova (Нова пошта) продовжила демонструвати стабільне зростання. Компанія доставила 238 млн посилок і вантажів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кількість міжнародних відправлень становила 5,9 млн

Скільки заробила Нова пошта у 2025 — звіт

Фото: flickr.com, unsplash.com

Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише NV Бізнес.

За пів року мережа сервісних точок зросла на 4777 — відкрито 708 відділень та встановлено 4069 поштоматів. Частина розширення припала на прифронтові території, де з’явилося 759 нових точок. Загалом мережа компанії налічує 42 311 локацій: 13 985 відділень та 28 326 поштоматів.

Виручка компанії у першому півріччі становила 24,6 млрд грн, що на 23% перевищує торішній показник. Обсяг капітальних інвестицій за цей період сягнув 1,9 млрд грн. Кошти спрямували на розвиток мережі, модернізацію хабів, оновлення автопарку, підвищення енергонезалежності та цифрові рішення для клієнтів.

Окремо компанія відзначає гуманітарну діяльність: з початку року безкоштовно доставлено 1,4 млн відправлень для військових і волонтерських фондів, що становить 35,7 тис. тонн допомоги (1785 вантажівок). Від початку повномасштабної війни Нова пошта доставила понад 4,6 млн таких відправлень.

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Раніше ми писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на суму €50 млн компанії Нова пошта, що входить до групи Nova, для фінансування капітальних витрат на розвиток інфраструктури, цифрових рішень та логістики у 2025-2026 роках.

Як повідомив ЄБРР у пресрелізі, кредит буде мультивалютним — з можливістю отримання коштів у гривні або євро — і складатиметься з двох траншів. Перший транш на €35 млн буде надано одразу після підписання угоди, другий — на €15 млн — буде виділено на розсуд банку.

Фінансування спрямоване на реалізацію стратегії розвитку Нової пошти, яка передбачає модернізацію фізичної інфраструктури, розширення мережі, оновлення IT-систем, покращення енергоефективності, відновлення кадрового потенціалу, а також заходи з декарбонізації та забезпечення рівного доступу до сервісів.

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Рубрики: ГрошіНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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