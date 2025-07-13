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Нова пошта отримала €50 млн кредиту від ЄБРР: на що підуть гроші

13.07.2025 10:00
Микола Деркач

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на суму €50 млн компанії Нова пошта, що входить до групи Nova, для фінансування капітальних витрат на розвиток інфраструктури, цифрових рішень та логістики у 2025-2026 роках

Нова пошта отримала €50 млн кредиту від ЄБРР: на що підуть гроші

Фото: flickr.com, unsplash.com

Про це йдеться у матеріалі інформагентства Interfax-Україна.

Як повідомив ЄБРР у пресрелізі, кредит буде мультивалютним — з можливістю отримання коштів у гривні або євро — і складатиметься з двох траншів. Перший транш на €35 млн буде надано одразу після підписання угоди, другий — на €15 млн — буде виділено на розсуд банку.

Фінансування спрямоване на реалізацію стратегії розвитку Нової пошти, яка передбачає модернізацію фізичної інфраструктури, розширення мережі, оновлення IT-систем, покращення енергоефективності, відновлення кадрового потенціалу, а також заходи з декарбонізації та забезпечення рівного доступу до сервісів.

Загальна вартість проєкту оцінюється у €69,1 млн.

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Фінансування ЄБРР має гарантію перших збитків, що покриває 15% — її надає Європейський Союз у межах ініціативи Ukraine Investment Framework (UIF MIIR), спрямованої на розвиток міської інфраструктури та промислової стійкості. Крім того, передбачено інвестиційний грант до €1,5 млн на підтримку ініціатив з декарбонізації та відновлення людського капіталу. Його фінансують Фонд технічного співробітництва TaiwanBusiness – ЄБРР та Спеціальний фонд реагування на кризи (CRSF).

У пресрелізі також зазначено, що у 2024 році Нова пошта встановила новий рекорд, доставивши 429 млн відправлень — на 16% більше, ніж у 2023 році. Зростання попиту, своєю чергою, стимулює потребу в подальшому розширенні.

Нова пошта є основною операційною компанією групи Nova, яка належить українським підприємцям В’ячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку. Компанія управляє мережею з понад 39 тисяч відділень і має близько 33 тисячі працівників в Україні, щомісяця обслуговуючи понад 11 млн клієнтів.

Співпраця ЄБРР з Новою поштою триває з 2018 року — за цей час банк профінансував чотири проєкти компанії.

Згідно з фінансовим звітом за перший квартал 2025 року, консолідований чистий дохід Нової пошти зріс на 20,7% у річному вимірі — до 14,33 млрд грн. Водночас чистий прибуток зменшився на 21,4% — до 567,7 млн грн.

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Рубрики: ГрошіКредитуванняНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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