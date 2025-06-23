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Якої шкоди зазнала Нова пошта через війну

23.06.2025 15:40
Микола Деркач
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Втрати Нової пошти через війну сягнули 800 млн грн: зруйновано 138 тис. посилок, десятки відділень і поштоматів

Якої шкоди зазнала Нова пошта через війну

Фото: flickr.com, unsplash.com

Про це компанія повідомила у коментарі виданню AIN.UA.

За даними на червень 2025 року, Нова пошта вже виплатила клієнтам майже 134 млн грн компенсацій за втрачені відправлення. Загалом унаслідок бойових дій окупанти знищили понад 138 тис. посилок, які перебували у відділеннях, поштоматах та на території логістичних хабів компанії.

Зокрема, через бойові дії та постійну загрозу обстрілів тимчасово припинили роботу 19 відділень у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей. У компанії наголошують, що такі рішення ухвалювалися виключно з міркувань безпеки персоналу та клієнтів.

«Ми виходили з населених пунктів, де не дозволяла залишатися безпекова ситуація. І першими повернемося, щойно це стане можливим», — розповіли у команді.

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На тлі нових обстрілів російські атаки продовжують завдавати ударів по логістиці. Так, у ніч на 18 червня 2025 року внаслідок атаки дронів по Запоріжжю було знищено чергове відділення компанії.

За словами представників Нової пошти, попри складну безпекову ситуацію, компанія продовжує відновлювати інфраструктуру, запускати нові автоматизовані сортувальні центри та підтримувати доступ до сервісу у більшості регіонів України, зокрема — й у віддалених громадах.

Нагадаємо, що з 1 червня 2025 року компанія Нова пошта запровадила нові правила для користувачів, які здійснюють продажі, не маючи статусу ФОП.

Відтепер фізичні особи зможуть надсилати не більше п’яти відправлень з післяплатою щомісяця, а сукупна сума таких переказів не має перевищувати 30 000 грн. Про нові ліміти користувачі дізнаються безпосередньо в мобільному застосунку NovaPay — у розділі «Налаштування / Ліміти / Обмеження / Ліміти на перекази».

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Рубрики: Війна з РосієюНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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