Провідна логістична компанія України Нова пошта запустила першу власну газову когенераційну установку (КГУ)

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

«Розпочався новий етап реалізації програми з енергетичної незалежності — на території хабу компанії на заході України запрацювала перша когенераційна установка електричною потужністю 1 МВт. Ще 6 КГУ зараз на етапі встановлення і мають з’явитися цьогоріч, зокрема, у Києві», — заявили в Новій пошті.

Всі установки працюватимуть за принципом подвійної генерації і вироблятимуть електроенергію й тепло з природного газу.

Цікаве по темі: Нова пошта оновила тарифи на міжнародну доставку

Нова пошта інвестувала в енергетичну автономію загалом 300 млн грн, і цього року планує вкласти ще 150 млн грн. Більше половини з цих 450 млн грн — інвестиції у газову генерацію.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Також ми писали, що Нова пошта планує створити аналог DOGE. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE.

Крім того, Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. Це вже друга електростанція у арсеналі Нової пошти. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки. За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта планує вийти на ринки ще 4 країн цього року

Нова пошта приєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+

Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні